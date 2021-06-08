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莊季燁你在哪？居家檢疫者填假地址失聯 鄭文燦發文急尋
桃園市政府公布一名從阿拉伯入境的居家檢疫者，名字叫莊季燁，當初留下地址說要住在桃園中壢居家隔離，不料竟是假地址，電話也是向女朋友借來的。原預計10日要結束居家檢疫，如今人下落不明，桃園市長鄭文燦在臉書發文，希望大家一起幫忙找人。
桃園市新聞處長詹賀舜表示，中壢區一名居家檢疫者莊季燁，男性、86年次，110年5月27日從阿拉伯入境後，應該居家檢疫到6月10日晚上24點，但在第11天6月7日就一直聯絡不到人，警方到莊男留下的地址後發現，個案不實登記居家檢疫處所，經查他的手機也是向女友借來的。
目前莊男行蹤不明，女友表示也找不到人，呼籲民眾幫忙留意，如有發現莊男請立即撥打110通知警方。
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