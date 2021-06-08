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南投喪宅11人家祭警蒐證惹議 分局長今登門致歉

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里警分局長方秋梅（右）今偕同所長，親自登門向喪家家屬說明警方立場並致歉。圖／讀者提供
南投縣埔里警分局長方秋梅（右）今偕同所長，親自登門向喪家家屬說明警方立場並致歉。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉有民眾因父喪辦家祭，未料因現場逾10人被檢舉，警方到場錄影蒐證告發，引爆爭議。當地轄管埔里警分局長方秋梅今率員向家屬致歉，也獲諒解；埔里警分局表示，會加強教育同仁，執行防疫勤務要秉持同理心處理。

國姓乾溝村余姓居民5日因父喪辦理家祭，因現場超過10人，且前一日南投才爆出喪禮染疫，民眾疑因擔憂向警檢舉，當地派出所員警前往確認現場家屬有11人，認定違反戶外10人限制蒐證告發，家祭恐被罰也引發民怨。

縣府民政處、衛生局昨說明，中央規定，喪禮禁止公祭，家祭仍可辦理，不受室內5人、戶外10人的限制，但全程需戴口罩、落實實聯制，並維持適當區隔等防疫措施；民眾可能不了解才檢舉，評估後不會對家祭案件裁罰。

不過，員警蒐證時，喪家家祭正要封丁突遭打斷，家屬在棺木旁逐一被詢問姓名和錄影，也引發執法不當爭議；事後喪家無奈表示，能理解警方因有人檢舉蒐證，不怪警方，只是這樣一查，後面殯葬火化、進塔等期程全被打亂延宕。

埔里警分局長方秋梅今率所長向家屬致歉，方表示，員警蒐證行為不周延且影響喪家期程，深感歉意，因此今偕同所長親自登門向家屬說明警方立場，並致上最高歉意，當下獲家屬正面回應及充分諒解，他們也體諒員警執行防疫的辛勞。

埔里警分局表示，事發當下，員警是依室內5人、室內10人禁令勸導，製作稽查紀錄單後移請衛生局辦理，並非當下就開罰，但現場執勤技巧未臻周延，未來協助防疫勤務，也會加強教育同仁要秉持同理心來處理，避免類似的狀況再發生。

南投縣余姓民眾因父喪辦家祭卻遭檢舉，警方蒐證告發惹議，埔里分局長今率員致歉。記者賴香珊／翻攝
南投縣余姓民眾因父喪辦家祭卻遭檢舉，警方蒐證告發惹議，埔里分局長今率員致歉。記者賴香珊／翻攝

埔里 衛生局 口罩

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