快訊

技術問題惹禍？FT、紐時、彭博等新聞網站全部大斷線

莊季燁你在哪？居家檢疫者填假地址失聯 鄭文燦發文急尋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕熟女向鳴笛火車敬禮後臥軌 司機員三步驟救她一命

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

林女疑似闖入鐵軌，聽到火車鳴笛聲後敬禮、躺下臥軌，林女右腳斷裂，意識清楚，警消救出後送醫急救。圖／讀者提供
林女疑似闖入鐵軌，聽到火車鳴笛聲後敬禮、躺下臥軌，林女右腳斷裂，意識清楚，警消救出後送醫急救。圖／讀者提供
今天下午3時許，台鐵2193次南下區間車於東正線51k處發生臥軌事件。黃姓司機員心有餘悸，他見到民眾闖入鐵軌，立即按壓鳴笛聲，「她聽到鳴笛聲向火車敬禮…然後躺下臥軌」，短短5分鐘內黃機警鳴笛、減速並以無線電通報豐原火車站，臥軌林女右腳掌殘肢黏在鐵軌上，右腳斷裂，意識清楚，送醫急救。

台鐵2193次區間車行經東正線南下51k處，林女(38歲)不明原因闖入豐原區東北街邊坡下方鐵軌，全身困在區間車底盤下方，右腳腳掌遭輾碎，殘肢的皮膚黏在軌道上，林女痛得躺在地上喊，「好痛！好痛！」。

鐵路警察豐原派出所員警與消防局救難人員馳抵，安撫林女並請她不要動，黃姓司機員(44歲)以最慢時速5，緩慢將火車倒車約5公尺遠，救難人員協助林女從火車底盤下方脫困，帶著右腳殘枝送醫急救。

黃姓司機員心有餘悸，當時他駕駛火車，約500公尺遠處發現有女子闖入，他不斷鳴笛、減速，「但她卻對著火車敬禮…然後臥軌躺在鐵軌上」，黃趕緊以無線電通報豐原火車站，「該路段有交通事故，請經過列車減速慢行！」整個過程不到5分鐘。

鐵路警察豐原派出所副所長陳圳松坦言，黃姓司機員經驗豐富，第一時間立即執行正確的SOP，鳴笛、減速、通報，將這起事故傷害降到最低，若非黃員第一時間警覺性高，察覺女子闖入軌道立即減速，後過恐不堪設想。

據悉，林女家住宜蘭，當地警方正聯繫林女家屬，鐵軌旁有一只行李箱，救援過程中林女除了喊痛，沒有落淚。

台鐵表示，2193次旅客由3247次區間車接駁，下午3點42分2193次后里=豐原間恢復正常行車，台鐵總計影響3列、48分、旅客約84人。

鐵路警察豐原所指出，林女是誤入軌道或企圖輕生，仍有待鐵路警察進一步釐清。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

林女疑似闖入鐵軌，聽到火車鳴笛聲後敬禮、躺下臥軌，林女右腳斷裂，意識清楚，警消救出後送醫急救。圖／讀者提供
林女疑似闖入鐵軌，聽到火車鳴笛聲後敬禮、躺下臥軌，林女右腳斷裂，意識清楚，警消救出後送醫急救。圖／讀者提供
林女疑似闖入鐵軌，聽到火車鳴笛聲後敬禮、躺下臥軌，林女右腳斷裂，意識清楚，警消救出後送醫急救。圖／讀者提供
林女疑似闖入鐵軌，聽到火車鳴笛聲後敬禮、躺下臥軌，林女右腳斷裂，意識清楚，警消救出後送醫急救。圖／讀者提供

警察 臥軌 台鐵

延伸閱讀

女子疑闖鐵軌 右腳遭火車輾過小腿骨當場骨折送醫

相關新聞

影／最貴的生日趴！7男聚集租屋處慶生 罰金42萬起跳

19歲的孟姓男子邀朋友一起到租處開慶生派對，由於屋內喧嘩吵雜遭到檢舉，警方據報，趕去他租處，在門口便發現不少鞋子，進屋發...

南投喪宅11人家祭警蒐證惹議 分局長今登門致歉

南投縣國姓鄉有民眾因父喪辦家祭，未料因現場逾10人被檢舉，警方到場錄影蒐證告發，引爆爭議。當地轄管埔里警分局長方秋梅今率...

輕熟女向鳴笛火車敬禮後臥軌 司機員三步驟救她一命

今天下午3時許，台鐵2193次南下區間車於東正線51k處發生臥軌事件。黃姓司機員心有餘悸，他見到民眾闖入鐵軌，立即按壓鳴...

挺第一線防疫 90歲老先生捐贈南警隔離衣

新冠肺炎疫情嚴峻，基層警察站在第一線執行各項防疫措施，是暴露在可能受病毒感染的高風險族群，90歲的林修五老先生有感於員警...

女子疑闖鐵軌 右腳遭火車輾過小腿骨當場骨折送醫

今天下午3時許，2193次南下區間車行經台中市豐原區東正線南下51k處，一名女子不明原因跨越軌道，女子右腳小腿遭火車輾過...

影／天雨路滑！3歲男童與母出門散步 不慎跌入4米深溝

3歲何姓男童昨天下午5時，與母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，疑似天雨路滑，不慎掉入4米深的排水溝，警消獲報火速趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。