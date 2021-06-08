輕熟女向鳴笛火車敬禮後臥軌 司機員三步驟救她一命

林女疑似闖入鐵軌，聽到火車鳴笛聲後敬禮、躺下臥軌，林女右腳斷裂，意識清楚，警消救出後送醫急救。圖／讀者提供 今天下午3時許，台鐵2193次南下區間車於東正線51k處發生臥軌事件。黃姓司機員心有餘悸，他見到民眾闖入鐵軌，立即按壓鳴笛聲，「她聽到鳴笛聲向火車敬禮…然後躺下臥軌」，短短5分鐘內黃機警鳴笛、減速並以無線電通報豐原火車站，臥軌林女右腳掌殘肢黏在鐵軌上，右腳斷裂，意識清楚，送醫急救。

台鐵2193次區間車行經東正線南下51k處，林女(38歲)不明原因闖入豐原區東北街邊坡下方鐵軌，全身困在區間車底盤下方，右腳腳掌遭輾碎，殘肢的皮膚黏在軌道上，林女痛得躺在地上喊，「好痛！好痛！」。

鐵路警察豐原派出所員警與消防局救難人員馳抵，安撫林女並請她不要動，黃姓司機員(44歲)以最慢時速5，緩慢將火車倒車約5公尺遠，救難人員協助林女從火車底盤下方脫困，帶著右腳殘枝送醫急救。

黃姓司機員心有餘悸，當時他駕駛火車，約500公尺遠處發現有女子闖入，他不斷鳴笛、減速，「但她卻對著火車敬禮…然後臥軌躺在鐵軌上」，黃趕緊以無線電通報豐原火車站，「該路段有交通事故，請經過列車減速慢行！」整個過程不到5分鐘。

鐵路警察豐原派出所副所長陳圳松坦言，黃姓司機員經驗豐富，第一時間立即執行正確的SOP，鳴笛、減速、通報，將這起事故傷害降到最低，若非黃員第一時間警覺性高，察覺女子闖入軌道立即減速，後過恐不堪設想。

據悉，林女家住宜蘭，當地警方正聯繫林女家屬，鐵軌旁有一只行李箱，救援過程中林女除了喊痛，沒有落淚。

台鐵表示，2193次旅客由3247次區間車接駁，下午3點42分2193次后里=豐原間恢復正常行車，台鐵總計影響3列、48分、旅客約84人。

鐵路警察豐原所指出，林女是誤入軌道或企圖輕生，仍有待鐵路警察進一步釐清。

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