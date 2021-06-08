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女子台74線墜橋亡 檢方調查釐清死因

中央社 / 台中8日電

台中市警方今天獲報台74線快速道路大里路段，有一輛自小客車停放路肩，到場發現車內無人，查看後才發現一名女子墜橋，消防局獲報到場，發現女子已明顯死亡，檢方將相驗死者遺體釐清死因。

台中市消防局表示，今天上午11時22分接獲警方轉報指出，台74線大里區33.5公里處往太平方向，有女子疑似從橋上墜橋，派遣十九甲分隊，出動救護車與消防人員2人前往處理。

消防人員表示，到場時發現一名女子，自橋上墜橋且已明顯死亡，後續交由警方處理。

台中市警察局霧峰分局初步調查，今天上午11時多接獲民眾報案指出，案發路段路肩疑似有拋錨車，但後方未放警示標示，警方獲報到場查看，發現車內無人，才發現有女子墜橋，經調查身分為24歲張姓女子，已報請檢方相驗死者遺體，以釐清死因。

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台中市 警察 救護車

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