快訊

人頭戶房貸爆28戶核3.5億！金管會出手重罰兆豐銀千萬

水流屍打撈上岸確診新冠肺炎 生前發燒曾到車行歸還租金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺第一線防疫 90歲老先生捐贈南警隔離衣

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，基層警察站在第一線執行各項防疫措施，是暴露在可能受病毒感染的高風險族群，90歲的林修五老先生有感於員警自我防護裝備絕不可少，請長子林俊良向廠商直接洽購200件隔離衣，今天捐贈給台南市警一分局。

林修五捐贈隔離衣給台南市警一分局，由分局長方國璽、行政組長卓新裕代表接受。林修五長子從事防水工程業，他希望此舉能抛磚引玉，讓社會大眾重視員警在防疫期間的執勤安全，員警在第一線接觸民眾時，能做好自身防護，安心執勤。

此外，知名醫美集團愛爾麗醫療集團執行長劉怡萱，捐贈防護衣20件捐贈給南警第一分局，讓員警能有更周全的防護。

台南市警一分局長方國璽感謝林老先生及對劉執行長，對於警察及防疫工作的支持，並呼籲民眾在疫情尚未趨緩前，儘量減少不必要之外出，外出務必全程佩戴口罩、保持社交距離，遵守各項防疫措施，避免群聚活動，全民共同防疫。

90歲老先生林修五（中），捐贈防護衣給台南市警一分局，由分局長方國璽（左）、行政組組長卓新裕（右）代表接受。圖／台南市警一分局提供
90歲老先生林修五（中），捐贈防護衣給台南市警一分局，由分局長方國璽（左）、行政組組長卓新裕（右）代表接受。圖／台南市警一分局提供

警察 疫情 社交距離 新冠肺炎

延伸閱讀

苗栗疫情持續升溫 金門縣府「後送」防疫酒精友情支援

防疫正能量！暖心咖啡店愛心餐點 陳其邁：有你們真好

閃靈樂團約歌迷雲端相會 外國網友為台灣打氣

苗栗縣政府防疫捐款 TBC捐500萬元

相關新聞

台鐵區間車撞到擅闖行人 后里豐原站間雙向列車延誤

台鐵App顯示，受人員受傷事故影響，后里=豐原間上、下行各次列車皆有延誤。受影響車站包含后里和豐原。預計17時回覆。

養浣熊咬傷自家毛小孩狂叩救援 婦人濫用公務資源挨罰

嫁來嘉義縣的陳姓新住民分別在3、4月，通報2隻毛小孩車禍，申請動物緊急救援，經嘉義縣家畜疾病防治所調查發現，第1隻毛小孩...

挺第一線防疫 90歲老先生捐贈南警隔離衣

新冠肺炎疫情嚴峻，基層警察站在第一線執行各項防疫措施，是暴露在可能受病毒感染的高風險族群，90歲的林修五老先生有感於員警...

影／最貴的生日趴！7男聚集租屋處慶生 恐遭罰至少42萬

19歲的孟姓男子邀朋友一起到租處開慶生派對，由於屋內喧嘩吵雜遭到檢舉，警方據報，趕去他租處，在門口便發現不少鞋子，進屋發...

女子疑闖鐵軌 右腳遭火車輾過小腿骨當場骨折送醫

今天下午3時許，2193次南下區間車行經台中市豐原區東正線南下51k處，一名女子不明原因跨越軌道，女子右腳小腿遭火車輾過...

影／天雨路滑！3歲男童與母出門散步 不慎跌入4米深溝

3歲何姓男童昨天下午5時，與母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，疑似天雨路滑，不慎掉入4米深的排水溝，警消獲報火速趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。