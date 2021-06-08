挺第一線防疫 90歲老先生捐贈南警隔離衣

新冠肺炎疫情嚴峻，基層警察站在第一線執行各項防疫措施，是暴露在可能受病毒感染的高風險族群，90歲的林修五老先生有感於員警自我防護裝備絕不可少，請長子林俊良向廠商直接洽購200件隔離衣，今天捐贈給台南市警一分局。

林修五捐贈隔離衣給台南市警一分局，由分局長方國璽、行政組長卓新裕代表接受。林修五長子從事防水工程業，他希望此舉能抛磚引玉，讓社會大眾重視員警在防疫期間的執勤安全，員警在第一線接觸民眾時，能做好自身防護，安心執勤。

此外，知名醫美集團愛爾麗醫療集團執行長劉怡萱，捐贈防護衣20件捐贈給南警第一分局，讓員警能有更周全的防護。