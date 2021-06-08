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影／最貴的生日趴！7男聚集租屋處慶生 恐遭罰至少42萬

聯合報 / 記者林保光／即時報導

19歲的孟姓男子邀朋友一起到租處開慶生派對，由於屋內喧嘩吵雜遭到檢舉，警方據報，趕去他租處，在門口便發現不少鞋子，進屋發現有7名男子聚集，正為孟慶生，違反禁止室內5人以上群聚的防疫措施，對7人開單舉發違反傳染病防治法，令這場慶生會可能要花上42萬元罰鍰。

6月6日晚間，高雄市警左營分局博愛四路派出所接獲報案，到左營區自由四路某大樓，查獲孟姓男子與朋友孫姓男子（19歲）合租的房子，聚集7名男子，牆上還貼著「Happy Birthday」英文字，桌上另以蠟燭排個心型圖樣，正為孟姓男子慶生，但當員警對他開罰單，他們全都傻眼。

員警問出他們並非同住者，只為孟姓男子慶生，雖見7人在開生日趴都有戴口罩，但告知他們明顯違反防疫措施，得依傳染病防治法開罰。

警方對孟等7人各開1張舉發通知書，他們都急著問要罰多少錢，員警告訴他們，每人可罰6萬元到30萬元罰鍰，1人最少罰6萬元，一場生日趴可能讓他們共受罰42萬元，令他們全吃驚，悻然散會。

警方進屋發現7男子在桌上以蠟燭排出心型慶生，馬上開罰。記者林保光／翻攝
警方進屋發現7男子在桌上以蠟燭排出心型慶生，馬上開罰。記者林保光／翻攝
警方進屋發現7男子在桌上以蠟燭排出心型慶生，馬上開罰。記者林保光／翻攝
警方進屋發現7男子在桌上以蠟燭排出心型慶生，馬上開罰。記者林保光／翻攝

傳染病 口罩 罰單

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