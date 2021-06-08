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女子疑闖鐵軌 右腳遭火車輾過小腿骨當場骨折送醫
今天下午3時許，2193次南下區間車行經台中市豐原區東正線南下51k處，一名女子不明原因跨越軌道，女子右腳小腿遭火車輾過，當場骨折。警消馳抵，女子意識清楚，送醫急救。台鐵表示，2193次旅客由3247次區間車接駁，下午3點42分2193次后里=豐原間恢復正常行車，台鐵總計影響3列、48分、旅客約84人。
台鐵表示，今天下午3點12分，2193次(基隆開往嘉義，區間車，EP808)行經后里=豐原間東正線(K178+051處)，撞到一名婦人，2193次車上旅客改由3247次區間車接駁。
據了解，遭火車撞擊女子疑似從豐原區東北街邊坡爬入軌道，女子右腳小腿骨遭火車輾過，當場骨折，女子意識清醒，送醫急救。
鐵路警察局豐原派出所指出，女子是誤入軌道或企圖輕生，仍有待鐵路警察進一步釐清。
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