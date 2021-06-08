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影／天雨路滑！3歲男童與母出門散步 不慎跌入4米深溝

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

3歲何姓男童昨天下午5時，與母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，疑似天雨路滑，不慎掉入4米深的排水溝，警消獲報火速趕往現場，將深陷泥濘和草叢中的男童救出，所幸僅輕傷，並無大礙。

民雄派出所昨天下午5時獲報，指民雄洛陽宮附近一處堤防，一名何姓男童掉落4米深的大排溝，立即連絡巡邏警員陳永朕、王天賜、楊家毓、朱倚瑱等四員趕赴現場救援，抵達時發現一名幼童掉下4米深的大排溝中，困在草叢中嚎啕大哭，媽媽在岸上束手無策。

民雄消防分隊隨後趕往現場，由於連日大雨致邊坡濕滑，警消走在堤防上步步為營，過程險象環生，費了一番功夫才將幼童從大排水溝救上來，交到母親懷裡，現場評估傷勢，男童頭部左側血腫意識清楚，由大林救護車送往嘉義基督教醫院診治。

何童母親表示，當時帶著出門散步，未注意到天雨路滑，小孩不慎跌入大排水溝內，很感激警消人員快速到達現場，奮不顧身地搶救，讓兒子可以平安脫離險境。

何姓男童昨天下午跟母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，不慎掉入四米深溝，警消及時到場救援。記者莊祖銘／翻攝
何姓男童昨天下午跟母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，不慎掉入四米深溝，警消及時到場救援。記者莊祖銘／翻攝
何姓男童昨天下午跟母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，不慎掉入四米深溝，警消及時到場救援。記者莊祖銘／翻攝
何姓男童昨天下午跟母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，不慎掉入四米深溝，警消及時到場救援。記者莊祖銘／翻攝
何姓男童昨天下午跟母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，不慎掉入四米深溝，警消及時到場救援。記者莊祖銘／翻攝
何姓男童昨天下午跟母親在嘉義縣民雄鄉洛陽宮附近堤防散步時，不慎掉入四米深溝，警消及時到場救援。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 救護車

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