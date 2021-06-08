屏東瑪家部落見遊客泡茶休憩 居民困擾報警

近來原住民鄉居民擔心遊客到山上踏青會成防疫破口，今天就有遊客到瑪家鄉舊部落活動中心泡茶，引來居民報警；另員警在返程時見一名山友獨自走山路沒戴口罩，依法開單舉發。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫後，屏東原住民鄉居民就希望遊客不要上山，因不少遊客上山放鬆後，不戴口罩，部落居民擔心成為防疫破口，屏東縣8個原住民鄉也曾經建議封山、封路，但因不符合規定，只能管制戴口罩，並勸導盡量不要上山。

但是，仍然有零星民眾進入原鄉，日前有遊客進入春日鄉、來義鄉不戴口罩野溪烤肉，造成部落的反彈，今天有遊客進入瑪家鄉專五道路的山地管制區，在舊瑪家活動中心泡茶，由於不戴口罩，造成瑪家鄉原民困擾，村民拍照向警方檢舉。

內埔警分局表示，員警到達現場時，原在舊瑪家村活動中心泡茶的2組4名遊客已不見蹤影；另在場的一對夫妻，見警方到場，已收齊泡茶用具，準備離開，警方盤查，2人有申請入山證，警方只能婉勸疫情期間，應儘量避免人流移動。

警方表示，員警返程下山時，又見到一名70歲的蔡姓山友獨自一人走山路沒戴口罩，雖沒有人潮，但警方仍依違反傳染病防治法開單舉發。