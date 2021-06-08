養浣熊咬傷自家毛小孩狂叩救援 婦人濫用公務資源挨罰

陳姓新住民通報2隻毛小孩車禍，申請動物緊急救援，經嘉義縣家畜疾病防治所調查發現，第1隻毛小孩是她撞傷，第2隻是她飼養浣熊咬傷，依動物保護法開罰。圖／ 嘉家畜所提借供 嫁來嘉義縣的陳姓新住民分別在3、4月，通報2隻毛小孩車禍，申請動物緊急救援，經嘉義縣家畜疾病防治所調查發現，第1隻毛小孩是她撞傷，第2隻是她飼養浣熊咬傷，未送醫，反而態度不佳，狂打電話要求家畜所派員送醫，濫用公務資源，家畜所今天依動物保護法開罰1萬5千元。

家畜所表示，陳姓新住民3月通報毛小孩隻車禍受傷，須緊急救援，毛小孩腹部嚴重受創，臟器外露，後肢雙側開放性骨折，奄奄一息，家畜所獸醫師救治評估治癒機會低，為解除痛苦，人道處置。

不到1個月時間，新住民4月再通報另隻幼犬車禍，幼犬左後肢嚴重撕裂傷骨頭裸露，感染嚴重轉送嘉大獸醫學院附設動物醫院及民間動物醫院診治，研判傷勢嚴重，因年齡小，貿然手術將有生命危險，經家畜所獸醫師照護，左後肢萎縮脫落，恢復健康。

事後獸醫師發現該幼犬後肢肌肉不像車禍撞傷，疑被不明動物撕咬，經家畜所訪查，陳姓新住民坦承3月案發當天與丈夫開車途中撞傷，將犬隻載回，曾詢問民間診所被拒，通報救援專線醫療。

4月通報是她店家附近流浪犬生的幼犬，帶回關籠照顧2天，活潑好動逃脫遊蕩，早上發現遭浣熊咬傷，因金錢不足，只好撥打通報專線，浣熊原為兒子購買飼養，就業後由她照顧，她也曾多次被咬傷。