真的會罰！耕耘機爛泥沿路掉釀禍 彰化今年開罰4件

彰化是農業大縣，農耕期不少大型農機在田間完成作業後沿路掉落土堆，使機車經過時摔車，夜晚視線昏暗更是危險，彰化縣府今年共開罰4件違規，因將進入一期稻作收割期，農機在田間夾帶爛泥，開上道路後掉落地面的狀況又頻繁出現，環保局將加強取締。

縣內多個鄉鎮都曾出現騎士因路邊爛泥「犁田」的經驗，田中鎮幾年前周姓騎士因輾過泥土煞車摔倒，送往醫院加護病房急救，家屬氣極向公所陳情，公所年年宣導，但農耕機邊開邊掉土堆行為，過去常因證據不足難以實際開罰，彰化縣府農業處、環保局、警察局積極組成稽查小組，今年2月依廢棄物清理法裁處第1件。

彰化縣府環保局指出，農耕機邊開邊掉土堆行為，可依廢棄物清理法處行為人1200元以上6000元以下罰鍰，田間常見農耕機翻土、整地作業完畢，未將機具車體、輪胎清洗乾淨就上路，造成路面泥濘濕滑，可能導致機車騎士滑倒，影響交通安全甚至有民、刑事責任。

以接駁移動農耕機具是最好的方式，可杜絕夾帶泥土污染道路問題，或自備水源或攜帶抽水馬達將農耕機具夾帶泥土清洗，並將清洗農耕機具後的路面積土移除，民眾發現農耕機掉落土堆污染行為，也能通報環保局。