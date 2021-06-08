車內燒炭又跳橋 台中市24歲女子尋短死亡

台中市張姓女子今晨疑在車內燒炭尋短不成，又跳下74號快速道路高架橋。警方和消防人員據報趕往，發現她已屍體僵硬，死亡至少數小時。警方經調閱監視器，發現她凌晨2時許即已前往該處，初步未發現他殺嫌疑，目前已連絡其家人到案了解尋短原因。

據指出，上午因有民眾發現一輛轎車停放在74號快速道路接近大里二匝道附近，以為是車輛故障，但車後並未置放警示標誌，擔心會發生危險，於是向警方報案。

警方到場發現，轎車上放有燒炭的盆子，但未見駕駛人影，等往橋車一看，才發現張姓女子（24歲）已在轎下，立即通知消防人員趕往。

據指出，張女未留遺書，但歷經燒炭又從高架橋上跳下，死意顯得十分堅決。

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