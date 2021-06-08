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登山客挑動部落敏感神經 屏瑪家警上山道德勸離

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

疫情持續升溫，屏東縣近來常有遊客到人少的原民鄉登山健行或到野溪烤肉，或未戴口罩或多人群眾，引發部落居民憂心和反彈；瑪家鄉今天上午有4名遊客進入專五道路的山地管制區泡茶、爬山，不時將口罩拉下，造成瑪家鄉原民困擾，內埔警分局派員到場道德勸離，員警回程時路上發現70歲的蔡姓登山客未戴口罩，依規定舉發。

瑪家村長唐建生今天上午向瑪家鄉應變中心反映，有多名遊客於專五道路山地管制區群聚，在舊瑪家村活動中心泡茶時拉下口罩，恐成防疫破口；內埔分局瑪家所長黎昭明也在群組內，發現後隨即派巡邏員警前往。

員警抵達時，原在舊瑪家村活動中心泡茶的2組4名遊客已不見蹤影；另在場的一對夫妻見員警到場，隨即收起泡茶用具準備離開，警方盤查2人有申請合法入山，委婉勸說疫情期間，應儘量避免人流移動，病毒散播，2人開車離去。

員警返程下山途中，發現蔡姓山友未戴口罩行走於專五道路，雖無人潮，但已違反疫情中心防疫規定「外出未全程配戴口罩」，警方下車依規定舉發。

內埔分局長蔡耀順表示，三級警戒雖規範禁止室內5人、室外10人群聚，上山泡茶民眾雖未違反相關規定，也依規定申請入山，但仍請民眾應避免因山上人煙稀少，儘往上山冶遊，人流移動，又常將口罩拉下，造成部落鄉親困擾，值此非常時期，原鄉居民也不會遞出橄欖枝。

屏東縣瑪家村長今天上午向瑪家鄉應變中心反映，有多名遊客於山地管制區群聚，泡茶時拉下口罩，恐成防疫破口。警方隨派員警前往勸離。記者潘欣中／翻攝
屏東縣瑪家村長今天上午向瑪家鄉應變中心反映，有多名遊客於山地管制區群聚，泡茶時拉下口罩，恐成防疫破口。警方隨派員警前往勸離。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 三級警戒

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