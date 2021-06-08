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火燒但車門開啟！小隊長疑下車又回車上 屍體燒毀將解剖

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市警察局少年隊小隊長謝政安昨天洽公回程，偵防車在國道三號起火，他受困車內燒死，有網友拍到駕駛座車門開啟，據調查，他切往路肩停靠後，疑一度下車又返回車內，隨即便冒出濃煙，檢警不排除他可能想查看、搶救，導致起火時來不及逃走，案發過程待釐清。

嘉義地檢署今天上午代雲林地檢署相驗，發現屍體嚴重燒毀，連身分都無法確認，將擇期解剖來採集檢體，並釐清確切死亡原因。

國道警方調閱影像顯示，謝政安駕駛偵防車昨天下午1點多行經國道三號南下270.3公里，發現車子有異狀，從中線往右切至路肩，停放僅30多秒開始冒煙，接著10秒後竄出濃煙，整車陷火海。

網友於臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」貼文表示案發時北上路過，「稍微瞄了一下，看到車門打開，有人在旁邊打電話，心想人有出來了，應該還好，但仍覺得怎麼離車子那麼近，太危險了」、「再次跟我同車家人確認，他也看到人在車外打電話了，一樣的疑惑也是怎麼站在離火燒車那麼近距離？願逝者安息！」

辦案人員也發現，偵防車疑出現故障、有先掉落輪胎皮，車輛至路肩停放，研判謝政安可能盡責想去搶救、查看，造成起火來不及逃。

國道警方表示，涉及偵查不公開，無法說明，詳細起火原因待消防火調報告。

嘉義市警察局少年隊小隊長謝政安昨天洽公回程，偵防車在國道三號起火，他受困車內燒死。記者林伯驊／翻攝
嘉義市警察局少年隊小隊長謝政安昨天洽公回程，偵防車在國道三號起火，他受困車內燒死。記者林伯驊／翻攝

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