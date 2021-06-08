嘉義幼童跌落大排成泥人 水不深獲救未受傷

嘉義縣民雄鄉一名3 歲男童昨天意外跌落4米深大排，母親趕緊報案並跳下大排救孩子，警消到場後將2人救起，好在大排水不深長滿雜草，底部有一層污泥，小孩只成了泥人未受傷。

嘉義縣警察局民雄分局菁埔派出所所長鄭一信今天表示，昨天下午5時許接獲民眾報案，指一名3歲男童跌落私立協志工商後方4米深大排，馬上通知線上巡邏員警前往救援，與消防人員合作，將3歲男童和跳下大排救孩子的母親拉上一旁產業道路。

鄭一信表示，孩子被救上來時，滿身污泥成了小泥人，好在大排水不深長滿雜草，底部還有一層污泥，小孩只受驚嚇並未受傷，小孩母親也無礙。

鄭一信說，男童與母親在產業道路散步時，一時亂跑才會失足跌落沒護欄的大排。男童母親很感激警消人員快速到達現場，並且奮不顧身搶救她的小孩。