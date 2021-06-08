台中東區街友群聚趕不走？警無奈：10人以下還都有罩

台中市有議員反映，東區富台新村國宅門口，經常有街友、遊民喝酒鬧事，且近來疫情升溫後，仍在國宅門口聚集，住戶憂心成為防疫破口，今天社會局社工也到到場關注，轄區警方表示，經常在該處聚集的民眾都有註記，不過聚集者都否認是遊民，強調有工作，另外聚集者在室外都有戴口罩，人數也都在10人以下，無法告發，或以強制力驅趕。

第三警分局合作所表示，從5月開始取締未戴口罩迄今，已在該處開罰18件，不過6月迄今，只有在3日時開1件，主要是街友也都「學聰明了」，他們都是待在國宅公共區域，還是國宅其中一個住戶的朋友，聚集時，也有社區住戶在場。

合作所表示，現場街友會強調，有臨時工的工作，不是街友、遊民，而且他們聚集時，都有戴口罩，也沒有達到戶外10人構成群聚的規定，無法依傳染病防治法告發。

合作所指出，當地過去若有發生喝酒鬧事，一律都是依違反社會秩序維護法送辦，已有2人遭判拘役去執行，曾會同民代、社會局、民政局等單位，多次到場查處，但因現場屬於公眾通行場所，聚集者也無違反相關法律規定，無法以強制力驅離。

社會局表示，社工昨晚、今早訪視，發現有2位街友露宿，睡覺時也戴著口罩。社工向附近住戶查證，檢舉照片中多數是社區住戶和鄰居，因場地屬管委會所轄，已請管委會加強勸離。

社會局說，為關懷街友，上周與台中醫院在熱點區設置快篩站，有81位街友自願接受免費快篩，都是陰性。

台中市議員羅廷瑋表示，東區富台新村國宅一帶，遊民經常群聚，喝酒、喧嘩、製造髒亂、打架，他與服務處都多次接獲投訴、陳情，服務處也邀集社會局、警察局、民政局、社區管委會多次會勘，但始終無法徹底解決問題。