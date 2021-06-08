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影／高雄撲克牌競技協會暗夜群聚打麻將 警方埋伏送罰
高雄市某撲克牌競技協會在疫情擴散期間，今天凌晨，負責人李姓男子與其他男女共6人仍聚集協會辦公室，警方發覺凌晨時分，協會還有人出入，趁機進屋，發現5人未戴口罩，其中4人在小包廂打麻將，蒐證後，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。
這處撲克牌競技協會位在高雄市前金區中正四路與成功一路口的大樓，自昨天深夜11點多，高雄市新興警分局前金分駐所員警發覺有人進出，覺得可疑，便派員埋伏，直到今天凌晨零時25分，1名蔡姓女子（25歲）外出，警方馬上攔上，要蔡女帶員警進協會，發現負責人李姓男子（27歲）躺在沙發睡覺，另有4男女則窩在小包廂打麻將。
警方調查，李姓負責人和另5名男女都是朋友，雖然打麻將沒抽頭，仍依違反社會秩序維護法查辦，加上群聚1室，其中5人沒戴口罩，違反防疫措施，警方蒐證後，將6人依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰。
據警方統計，6人群聚1室，依傳染病防治法規定，每人可處6萬元到30萬元罰鍰，其中5人又沒戴口罩，每人可罰3000元到1萬5000元罰鍰，總計他們最少要被罰37萬5000元。
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