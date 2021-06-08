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不怕染疫？中壢有女陪侍小吃店偷營業 警查獲8名男女
國內本土疫情延燒，桃園市中壢警分局卻獲報，稱有小吃店違反防疫規定，私自營業。警方今晨0點到場稽查，當場查獲詹姓負責人、2名員工、3名女陪侍及2名酒客共8人，蒐證將小吃店業者移請裁處，詹姓負責人及2名酒客因未戴口罩也依法開罰。
中壢警分局仁愛派出所日前接獲民眾檢舉，稱中壢區中山東路四段有小吃店違反防疫停業規定，警方今晨到場埋守，在後門發現詹姓負責人（72歲）和詹姓女員工（52歲）舉止鬼祟，來回在巷口間徘徊張望，負責端菜的楊姓男員工（38歲）則頻繁出入小吃店。
1點左右，見詹女、楊男和陳姓女陪侍（31歲）準備進到小吃店，警方立即上前表明身分，並隨同進入屋內，當場抓包林姓女陪侍（22歲）、姜姓女陪侍（38歲）和2名酒客正坐在沙發飲酒聊天，冷氣及影音視聽設備開啟且菸味濃厚，證據確鑿。
警方調查，該址招牌雖然是小吃店，但實際營業項目屬於有女陪侍的酒家業，依照防疫第三級警戒規定應暫停營業，警方依規定製作紀錄表，移請相關單位裁處；警方呼籲業者及民眾，防疫期間應確實遵守相關規定，特定場所未依規定停業者，也將依法開罰6萬至30萬元，必要時斷水斷電。
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