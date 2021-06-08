「一闔眼成千古恨」台南1月迄今疲勞駕駛5死
疲勞駕駛是車禍的隱形殺手，台南市交通大隊今天統計，今年1月迄今，台南市共發生5件疲勞駕駛車禍自撞案件，共造成5人死亡2人受傷，呼籲汽車駕駛人千萬不要疲勞駕駛，養足精神再開車上路。
交通大隊統計指出，台南市今迄6月5日止，A1死亡案件肇因中，未注意車前狀況9件、患病或疲勞駕車致失控5件，顯見可能因疲勞駕駛致造成嚴重交通事故件數有節節增加趨勢，呼籲駕駛人「疲」不上路。
警方提供避免疲勞駕駛小撇步，包括在高速公路上，最好在1個半小時到2小時到就近的服務區休息，避免長時間坐姿，下車活動筋骨。
駕車前一天要保持充足睡眠，可以嚼食口香糖或聽音樂等方式來提神。同行好友可輪替駕駛，避免單一駕駛太過疲勞打瞌睡。許多車型都配有駕駛疲勞提醒系統，當系統出現警示時或感覺疲勞無法集中精神，請駕駛人在安全處停車休息。
此外，因應端午連假台南市警察局將與高公局南控中心、公路總局及交通局交控中心等各友軍單位通力合作，針對轄內重要聯外幹道，建立路況通報網，加強警廣路況推播並視狀況隨時支援交通快暢警力。另強化路況排除能力，儘速排除交通事故及違規停車以保持道路暢通。
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