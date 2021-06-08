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西濱林口段深夜嚴重車禍 少年無照騎車追撞砂石車殞命

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區台15線西濱公路18.6公里處，今晨1時許發生死亡車禍，17歲蘇姓少年無照騎乘機車，在事故地點撞上正在叉路口迴轉的砂石車。少年頭部重創，送醫途中已無生命徵象，急救後仍宣告不治。

事故地點位於林口區下福里、嘉寶里交界的林投厝地區，是一個銜接西濱公路與鄉間小道的小叉路口。車輛若從鄉間要上西濱公路，必須先平行往南逆向一小段路，再180度迴轉才能接上西濱的北向幹道。

由於該處是靠近林口火力發電廠不遠的偏僻海邊，夜間照明不足，若沿西濱公路北向開車、騎車速度過快，剛好又有車從這個叉路口轉出來，極可能閃避不及，非常危險。

當時45歲詹姓司機駕駛曳引砂石車，正在叉路口迴轉，他說整輛車都已經快要完全轉向，突然感覺震動一下，下車查看發現機車騎士倒在地上，流了很多血，便趕緊打電話報案。

警方初步了解，應是蘇姓少年騎乘機車沿西濱公路往八里方向行駛，撞上前方正在迴轉的砂石車，造成機車車頭嚴重毀損，少年頭部重創，全身多處擦挫傷，救護車送往淡水馬偕醫院，急救後仍宣告不治。砂石車詹姓司機沒有飲酒，詳細事故原因，仍有待進一步鑑識調查釐清。

事故地點夜間照明不足。機車撞上砂石車，17歲騎士送醫途中已無呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
事故地點夜間照明不足。機車撞上砂石車，17歲騎士送醫途中已無呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
機車車頭嚴重損毀，17歲騎士送醫途中已無呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
機車車頭嚴重損毀，17歲騎士送醫途中已無呼吸心跳。記者林昭彰／翻攝
事故叉路口地面滿是車輛迴轉胎痕。圖／翻攝Google地圖
事故叉路口地面滿是車輛迴轉胎痕。圖／翻攝Google地圖
事故叉路口地面滿是車輛迴轉胎痕。圖／翻攝Google地圖
事故叉路口地面滿是車輛迴轉胎痕。圖／翻攝Google地圖
車輛若從鄉間要上西濱公路，必須先平行往南逆向一小段路，再180度迴轉才能接上西濱的北向幹道。圖／翻攝Google地圖
車輛若從鄉間要上西濱公路，必須先平行往南逆向一小段路，再180度迴轉才能接上西濱的北向幹道。圖／翻攝Google地圖

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