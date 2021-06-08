什麼時候了還群聚！台中警方開18張罰單 還有人不聽

台中市議員羅廷瑋指出，接到不少民眾反映，中市東區富台東街52號有遊民群聚，喝酒、喧嘩、製造髒亂、打架，在疫情擴散期間讓在地居民頗焦慮，甚至有不少民眾被酒醉者作勢追打，要求相關單位處理。警察局也針對未戴口罩的民眾舉發共18件，依法可開罰3000到1萬5000元，不過議員表示照常群聚。

社會局回應，社工昨晚及今早前往訪視，發現有兩名街友露宿，睡覺時也戴著口罩。社工向附近住戶查證，檢舉照片中多數是社區居民，場地屬管委會所轄，已請管委會加強勸離。

警察局也已多次派員勸導民眾勿群聚，自5月疫情警戒升至第三級後，針對該處所未戴口罩的民眾依規舉發計18件，並移請權責單位依「傳染病防治法」開罰3000元至1萬5000元。

羅廷瑋表示，多次接獲附近居民的投訴及陳情，他邀社會局、警察局、民政局、社區管委會多次會勘，但始終無法徹底解決問題。

疫情升溫禁止群聚，但此地群聚並未改善，甚至有人經常不戴口罩，恐造成防疫破口。警察局多次前開單，但遊民居無定所且罰單完全沒有嚇阻作用，他要求市府採取強制作為。

社會局表示，此處共發現兩名街友，設法勸民眾不要群聚，防疫保護自己。