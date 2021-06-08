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影／私娼寮30歲台籍女大門半掩偷營業　遭逮她說太無聊

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

疫情警戒升至三級，屏東縣內埔警分局上周五晚上配合縣府於河南巷私娼寮執行聯合稽查，發現有戶的大門半掩，透出霓虹燈，員警入內查看時，發現30歲的台籍饒姓女子正專注盯著監視器螢幕，她表示因為晚上太無聊，於是打開螢幕看看有沒有生意上門；警方依違反傳染病防治法不得營業和未戴口罩規定舉發，送縣衛生局裁罰。

警方說，和縣府城鄉發展處執行的聯合稽查，主要稽查標的為防疫警戒期間應停業的小吃部、電子遊戲場及複合式釣蝦場等休閒娛樂場所，為避免北部色情從業人員南竄，其中榮民之家附近的私娼寮，也列為稽查重點。

聯合稽查小組晚上臨檢內埔鄉河南巷暗娼，竟發現有戶門內透著霓虹燈，特別顯眼；饒姓女子半掩門兒營生，雙眼雖緊盯著監視器螢幕，渾然不知員警已悄悄走近，當時無尋芳客。

員警問她為何盯著監視器螢幕偷偷營業，她表示因為一個人晚上太無聊，所以看看有沒有生意可做，但整條路沒半個人，已經枯坐了1個多小時。

饒姓女子偷偷營業違反傳染病防治法37條1項2款規定，依70條1項2款舉發可罰6萬至30萬元；未戴口罩部分，違反該法37條及70條，可罰3000元至1萬5000元。

內埔警分局長蔡耀順表示，為避免北部性工作從業人員感染源南擴，危及全民健康，縣警局及各分局將持續配合縣府針對私娼寮或化明為暗之個人工作室加強查察，不容許色情業者膽大妄為，成為防疫破口。

屏東縣內埔鄉河南巷私娼寮饒姓女子大門半掩偷偷營業，警方依違反傳染病防治法不得營業規定和未戴口罩規定舉發，送縣衛生局裁罰。記者潘欣中／翻攝
屏東縣內埔鄉河南巷私娼寮饒姓女子大門半掩偷偷營業，警方依違反傳染病防治法不得營業規定和未戴口罩規定舉發，送縣衛生局裁罰。記者潘欣中／翻攝
屏東縣內埔鄉河南巷私娼寮饒姓女子大門半掩偷偷營業，警方依違反傳染病防治法不得營業規定和未戴口罩規定舉發，送縣衛生局裁罰。記者潘欣中／翻攝
屏東縣內埔鄉河南巷私娼寮饒姓女子大門半掩偷偷營業，警方依違反傳染病防治法不得營業規定和未戴口罩規定舉發，送縣衛生局裁罰。記者潘欣中／翻攝

監視器 口罩

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