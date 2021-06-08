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高雄餐廳老闆股東3人同桌用餐辯試菜 違反防疫被開罰
高雄市前鎮區鄭和路某餐廳老闆在餐廳內用餐，遭檢舉違反傳染病防治法，員警到場取締，發現餐廳老闆等3人同桌用餐，依法開單。老闆不服取締，稱只是在餐廳內「試菜」，同桌的人是股東及股東的小孩，並沒讓雇客在餐廳內用餐，但警方向衛生局查詢後，因餐廳內另有雇客正等候外帶餐點，仍依違反傳染病防治法開單。
6月6日傍晚5點多，高雄市警前鎮分局復興路派出所接獲檢舉，稱鄭和路某餐廳違反防疫規定，警方上門查證，發現當時餐廳正營業中，店內包括1名小孩，共有3人同桌用餐；餐桌上因擺有菜餚及飲料，警方認為顯然有雇客在餐廳內用餐，違反防疫措施的行為，開單舉發，依傳染病防治法規定，可罰3000元到1萬5000元罰鍰。
其中林姓老闆表示自己是餐廳老闆，同桌另是股東和股東的小孩，認為只是他在「試菜」，股東和小孩都只是在一邊看，不服警方取締。
警方向衛生局詢問可否開單，警方說，衛生局回覆，餐廳有其他雇客外帶等餐，餐廳內又有人用餐，就算是餐廳老闆和其他人用餐，沒在隱蔽的地方用餐，而是在從餐廳外就看見的地方用餐，仍屬違反傳染病防治法規定，員警才對餐廳老闆等人開單。警方表示，當事人不服開單，也可以向衛生局提出申訴。
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