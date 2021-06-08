新竹男跑苗栗替友人慶生 沒戴口罩群聚還PO網遭警稽查

國內疫情持續嚴峻，全國三級警戒再度延長，新竹一名鄭姓男子4日與多名友人到苗栗私人住家，群聚歡唱替朋友慶生，不但室內超過5人，也沒帶口罩，鄭事後還高調將慶生過程ＰＯ網，遭警方關注，組成專案小組偵辦，警方循線找到鄭男時，他坦承在三級警戒期間到苗栗替朋友慶生，目前警方已將相關稽查報告，函送苗栗縣衛生局裁罰。

新竹市警三分局、一分局獲報，組成專案小組，並循線找到鄭男，起初鄭還扯謊，稱影片是去年的，但警方除要他拿手機證明，也調閱監視器釐清行車軌跡，最後鄭才坦承。

警方確認，鄭男唱歌地點在苗栗縣一處私人住宅，期間眾人群聚已違反「停止室內5人、室外10人以上聚會」規定，加上未戴口罩，警方當場製作現場稽查紀錄表，全案依違反「傳染病防治法」開罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並函送苗栗縣政府衛生局裁處。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」ＰＯ文，指鄭姓男子無視全台三級警戒，上週凌晨和友人群聚歡唱慶生還PO網，從影片中可見，一群年輕男女在密閉空間慶生，有的沒戴口罩，有的則將口罩拉到下巴。