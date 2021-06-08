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男逗弄小蟾蜍太忘我…拉下口罩吹一口氣 遭警依法開罰
高雄美濃一名18歲張姓男子，日前蹲在超商門口逗弄蟾蜍，由於當下太過忘我，將口罩拉至下巴，以嘴巴對蟾蜍吹氣，巡邏員警發現，張男仍未戴好口罩，直到員警上前提醒，才驚覺沒把口罩戴好，警方便將他依傳染病防治法相關規定，開立告發單。
旗山警分局4日晚上10時許，3名員警夜間巡邏時，發現美濃區泰安路上一間超商，有一名男子蹲在門口用手不斷向玻璃門窗揮舞，引起警方注意；當下看到張男蹲在地上逗弄蟾蜍，且將口罩拉至下巴以下，明顯違反防疫規定。
警方見狀，上前提醒並告發；當下張男說，因為看到地上的蟾蜍品種特別才會拉下口罩，用嘴巴對蟾蜍吹氣，才會拉下口罩。
由於國內疫情升溫，月前全國防疫進入三級警戒，依規定，室外及營業場所都需強制戴口罩；員警針對張男的行為依傳染病防治法相關規定，開立告發單，函報衛生局裁罰。
警方提醒，國內疫情嚴峻，團結抗疫人人有責，呼籲民眾外出全程要確實戴口罩，且要正確配戴掩住口鼻才能杜絕防疫破口。
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