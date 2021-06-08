越南男移工寂寞難耐 網路交友急到超商買點數險被騙

「親愛的，想和我進一步見面得買遊戲點數。」來台南市工作的29歲越南籍男移工，經由網路交友認識自稱小雅女子，小雅告訴他有在兼差援交，前晚要他到台南市中西區超商購買3千元遊戲點數，超商女店長驚覺有異報警及時阻止阮遭詐騙。

台南市警二分局南門派出所，前晚8點45分接獲中西區西門路ㄧ段超商女店長報案，有越南籍男子疑似遭到網路交友詐騙，請派員警到場協助了解。

29歲阮姓越南籍男子會説簡單中文，他向警方表示，他經由交友軟體上認識一名女網友小雅，互相加LINE後，用Google翻譯軟體聊天，小雅告訴他想要見面嘿咻，得到超商買3千元遊戲點數。