快訊

白俄「政府級劫機」風暴：國際民航的紅色警戒？

和碩2員工洩漏女大生iPhone私密照 蘋果付數百萬美元和解

越南男移工寂寞難耐 網路交友急到超商買點數險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

「親愛的，想和我進一步見面得買遊戲點數。」來台南市工作的29歲越南籍男移工，經由網路交友認識自稱小雅女子，小雅告訴他有在兼差援交，前晚要他到台南市中西區超商購買3千元遊戲點數，超商女店長驚覺有異報警及時阻止阮遭詐騙

台南市警二分局南門派出所，前晚8點45分接獲中西區西門路ㄧ段超商女店長報案，有越南籍男子疑似遭到網路交友詐騙，請派員警到場協助了解。

29歲阮姓越南籍男子會説簡單中文，他向警方表示，他經由交友軟體上認識一名女網友小雅，互相加LINE後，用Google翻譯軟體聊天，小雅告訴他想要見面嘿咻，得到超商買3千元遊戲點數。

阮依指示到超商購買遊戲點數，柳姓女店長柳麗香察覺有異報警處置，經警方及店長開導下，告知為典型援交詐騙手法，阮才打消購買點數念頭。避免遭到網路交友詐騙。

越南籍阮姓男子（左）遭到網路交友詐騙，經警員及時勸阻打消購買3千元遊戲點數。圖／讀者提供
越南籍阮姓男子（左）遭到網路交友詐騙，經警員及時勸阻打消購買3千元遊戲點數。圖／讀者提供

超商 詐騙 越南

延伸閱讀

勞部：移工一人一室隔離

科技廠移工群聚感染 學者：儘速分類管理

新北推安心企業快篩計畫 未落實防疫最高罰1.5萬

屏東疫情不尋常 連6例隔離期滿陰轉陽

相關新聞

影／「差點被插到」 4鋼條沒綁好滑落地險砸後車駕駛驚

基隆市一輛貨車日前載運鋼條時，駕駛人未綁妥，便宜行事，只將鋼條放在車架上，不但超出車頭、車尾，沒有綁安，行經中正路時因路...

無人在家套房突然起火 竟是3隻貓嚙咬電線惹的禍

安親班女老師小蘋（化名）2年前向邱姓屋主承租套房，小蘋去年2月間忘記拔除吹風機插頭，致電源線短路起火，引燃床墊再延燒套房...

豪雨登山分開走 夫摔山谷亡

屏東縣山區前天大豪雨，饒姓夫婦前往瑪家鄉笠頂山登山，兩人從第三登山口入山發現雨勢轉大，折返下山，饒男腳程較快走在前頭，卻...

水泥車過彎失控 駕駛搶救不治

五十三歲葉姓男子昨天上午駕駛水泥預拌車載運水泥準備前往工地，半途下橋過彎時失控不慎翻覆，受困車內；警、消到場發現他雙腿被...

廣角鏡／興達港外海火燒船 海巡滅火

一艘漁船昨天上午八時許在高雄興達港外三海里處起火，向海巡求援。海巡出動兩艘巡防艇，約一個小時撲滅火勢，船上三名船員由鄰近...

超跑自撞落跑 女頂包被拆穿

吳姓男子昨天凌晨駕駛名下「小牛」藍寶堅尼跑車，在台六十四線快速道路下板橋出口自撞分隔島，他叫徐姓女子來頂替，友人冒充車主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。