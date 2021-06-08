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影／「差點被插到」 4鋼條沒綁好滑落地險砸後車駕駛驚

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一輛貨車日前載運鋼條時，駕駛人未綁妥，便宜行事，只將鋼條放在車架上，不但超出車頭、車尾，沒有綁安，行經中正路時因路面跳動，重數百公斤的4根鋼條直接從車斗上滑落，差點擊中後方一輛汽車，過程全被後方車輛錄下來，駕駛直說「差點被砸到，好危險，還好沒有跟太近」。

上周五有一輛貨車載運4條鋼條，在基隆中正路從市區往海洋大學方向行駛，有4根超長鋼條超出車頭及車尾，車上還有一塊鋼板，但沒有綁任何警示標誌，後方車輛發現十分危險，不敢靠太近。

據後方駕駛表示，車子經安瀾橋派出所不久，因車子經路面跳動，有4根鋼條應聲滑落，後方駕駛警覺心強，嚇得馬上停車並猛按喇叭向貨車嗎駛示警才發現，駕駛出面撿鋼條，表示沒有綁好，有感覺掉下來，一根一根搬回車上。掉鋼條的貨車駕駛說，這些鋼材是要去做樓梯，因鋼材有抹油才會滑落。

基隆交通隊副隊長吳誌權今天表示，載運貨物如果超長，超寬，上路要申請，警方可根據民眾提供影片，查明載運貨物是否超長，超寬，如果超過標準，可依道路交通管理處罰條例舉發。

吳誌權說，此件情況可明顯看出未綁妥，鋼條在車子行進中掉落路面，可依道交條例載運貨物未穩妥行駛時顯有危險，可處3千到1萬8千元罰鍰，除了罰金外，如果砸到後方人車，還有民刑事責任要負責，請民眾上路前一定穩妥貨物，避免發生危險。（影片由民眾提供）

4鋼條沒綁好滑落貨車險插後車 過程全被錄下。記者游明煌／翻攝
4鋼條沒綁好滑落貨車險插後車 過程全被錄下。記者游明煌／翻攝
4鋼條沒綁好滑落貨車險插後車 過程全被錄下。記者游明煌／翻攝
4鋼條沒綁好滑落貨車險插後車 過程全被錄下。記者游明煌／翻攝
4鋼條沒綁好滑落貨車險插後車 過程全被錄下。記者游明煌／翻攝
4鋼條沒綁好滑落貨車險插後車 過程全被錄下。記者游明煌／翻攝

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