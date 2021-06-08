無人在家套房突然起火 竟是3隻貓嚙咬電線惹的禍

安親班女老師小蘋（化名）2年前向邱姓屋主承租套房，小蘋去年2月間忘記拔除吹風機插頭，致電源線短路起火，引燃床墊再延燒套房內部，經屋主提告，小蘋否認失火犯行，辯稱無過失，消防局鑑定人證稱只要吹風機插頭插電，就可能有短路風險，有可能是動物去咬；法官認小蘋自承在租屋處飼養貓咪3隻，則電源線遭動物嚙咬的機率大增，台中地院依公共危險罪將小蘋判處拘役30日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，小蘋於2019年6月起，向邱姓屋主承租中市西區某大樓的4樓B室套房，於屋內飼養貓咪，並常使用吹風機，卻疏於注意，於2020年2月17日4、5天前離開套房之際，未拔除置於該屋內床鋪旁的吹風機插頭。

至2020年2月17日上午7時，吹風機因插頭未拔處於通電狀態，致電源線短路起火，引燃在旁之布質床墊等物，火勢延燒至套房內部，致金屬大門門縫處受煙燻黑，水泥被覆層樓頂板受燒燻黑、剝落，燈具受燒燻黑，南側水泥被覆層牆面、金屬大門、木櫃高處受煙燻黑，幸經消防人員據報迅速灌救撲滅，始未破壞該住宅及所在整體建築物之主要效用。

經邱姓屋主提告，小蘋否認有何失火犯行，辯稱「吹風機沒拔掉插頭也不會耗電，開關沒有按應該不會形成迴路通電，我平時使用吹風機均有目視檢查外觀正常，均無異狀，我並無過失」。

台中市消防局陳姓隊員（火災鑑定報告撰寫人）證稱起火點是在大樓4樓的B室，起火處在西北側，西北側有吹風機，只有看到吹風機，吹風機的電源線是插在床架後面的插頭，除了吹風機外，該插座沒有插其他電器或延長線。只要吹風機插頭有插進去，就是通電狀態，就可能有短路風險，電器的插頭插在插座上，沒有按開關運轉卻起火的情況，先前遇過很多。

陳姓隊員又證稱，吹風機本體與插頭是沒有問題，是中間的電源線有問題，可能的因素有電線風吹日曬脆化或被擠壓或動物去咬等，如係電源線內之電線損壞，因外面有塑膠披覆，使用人不一定看的出來，如是動物咬造成披覆破損則外觀可以看的出來，本件因電線燒燬無法判斷原因。

法官以本件火災地點是小蘋承租的套房，並非寬闊，小蘋是將吹風機放置於靠床頭處，鄰近床墊之易燃物，且小蘋亦自承於租屋處飼養貓咪3隻，則電源線被動物嚙咬之機率大增。