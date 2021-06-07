慰勞宜蘭波麗士辛勞 警政署長送暖250份元氣便當

宜蘭縣內累積確診84人，加上全國三級警戒，防疫措施隨之增多，宜蘭波麗士天天忙不停，不只要協助衛生單位宣導、居家隔離對象疫調，還得取締沒戴口罩的民眾、違規群聚、八大行業違法營業等。警政署長陳家欽為體恤員警辛勞，特別訂購250份「署長元氣便當」，並於今天下午5點發送打氣。

疫情之後，員警們維持一般勤務之餘，工作量跟著變多，得要協助各項防疫措施。為了慰勞前線同仁辛勞，陳家欽送上元氣便當，給予鼓勵。員警們晚餐吃飽飽，大讚其愛心，也更有力氣投入各項防疫和維持治安等工作。