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慰勞宜蘭波麗士辛勞 警政署長送暖250份元氣便當
宜蘭縣內累積確診84人，加上全國三級警戒，防疫措施隨之增多，宜蘭波麗士天天忙不停，不只要協助衛生單位宣導、居家隔離對象疫調，還得取締沒戴口罩的民眾、違規群聚、八大行業違法營業等。警政署長陳家欽為體恤員警辛勞，特別訂購250份「署長元氣便當」，並於今天下午5點發送打氣。
疫情之後，員警們維持一般勤務之餘，工作量跟著變多，得要協助各項防疫措施。為了慰勞前線同仁辛勞，陳家欽送上元氣便當，給予鼓勵。員警們晚餐吃飽飽，大讚其愛心，也更有力氣投入各項防疫和維持治安等工作。
對此，警察局長廖材楨感謝警政署長，以及警政署各級長官關心愛護，並強調會全力配合政府執行各項防疫，員警執勤也會做好萬全防護，注意個人健康。
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