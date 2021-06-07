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打電話實名登記就送口罩？ 警：疫情詐騙信函

中央社 / 花蓮縣7日電

疫情詐騙！最近不少民眾收到信函，指只要撥打電話實名登記後，就贈送口罩一盒宅配到家；警方表示，此為詐騙電話，若撥打，個資恐外洩，呼籲民眾先求證勿上當受騙。

花蓮縣警察局長蔡丁賢表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻期間，詐騙集團可能會利用疫情相關話術來詐騙民眾，不論是有償或無償的防疫物資，或者是疫情相關的紓困補助等，民眾都要小心防範及求證，同時勿隨意撥打不明電話提供個人資料。

花蓮縣警察局指出，近日有許多地區的民眾反映收到詐騙信件，信封內部的宣傳單上寫：為了回饋鄉里，要提供每戶鄉親口罩一盒共同防疫，但為避免群聚需要民眾撥打電話0901032728實名登記，之後再宅配到家。

警方表示，目前此宣傳單上的聯繫電話已被通報刑事局165專線為詐騙電話且已停話，但詐騙手法變化萬千，詐騙集團可能會變更電話號碼後故技重施。

警方呼籲民眾加入Line 165反詐騙宣導官方帳號，除了隨時掌握第一手反詐騙資訊，也可轉傳分享防詐騙宣導訊息，保護自己也保護周遭親友；有任何疑慮的詐騙訊息可立即撥打165反詐騙專線查證。

詐騙集團 疫情 警察

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