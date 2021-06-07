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國道火燒車績優小隊長亡！駕偵防車赴台中洽公 現場無明顯撞痕
嘉義市警察局少年隊小隊長謝政安，今天中午1時許駕駛偵防車，行經國道三號南向270.3公里，不明原因發生火燒車停路肩，雲林消防局到場滅火後，謝在車內明顯死亡、未送醫；嘉義市警方今將事故車調回後，將調查起火原因。
嘉義市警方表示，謝小隊長今天是到台中洽公，返程發生不幸，所駕駛為少年隊偵防車，車齡8年，警局將車拖回後將會同相關單位調查起火原因，也會盡全力協助家屬治喪，爭取最優渥撫恤。
52歲謝政安嘉義縣民雄人，警員班133期，從警33年、已婚育有3子1女，任內都在刑事體系服務，偵辦治平對象表現優異，在嘉義縣民雄分局升任小隊長後，調回嘉義市警局刑大、一分局、婦幼隊，曾獲頒2016績優刑事人員、查賄有功人員，近期才調少年隊支援。
據了解，謝政安個性剛正不阿、自我要求高，獨立執行工作能力強，生活單純就是辦公、家庭，只要發現任何不法都全力投入，近期正在偵辦一起兒少性侵案，今天就是為掌握相關案情，到刑事局中打辦公室、中油異地辦公處洽公，沒想到返回嘉義路程中發生不幸。
國道警方表示，火勢於下午1時26分撲滅，封閉外線車道清理現場，發現車內駕駛明顯死亡，現場無明顯撞痕，確切起火原因由雲林消防局鑑定。
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