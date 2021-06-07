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疫情下堅守崗位 警政署長266份便當慰勞北市大安警

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，為肯定員警無畏疫病、堅守崗位的精神，警政署長陳家欽今午贈送台北市警局大安分局266份豪華便當，慰勞第一線執勤員警的辛勞付出。

警方表示，疫情當前，員警也投入抗疫行列，除確保社會秩序穩定，守護人民安全外，也配合衛生、醫療單位加強執行防疫相關工作，包含稽查轄區違規營業場所、宣導落實防疫措施、勸導民眾佩戴口罩、掌握疫調人口蹤跡及查緝失聯確診者等，更肩負維護轄內醫療院所安全的重要工作。

陳家欽為肯定員警堅守崗位的精神，今天中午贈送大安分局266份豪華便當，慰勞第一線執勤員警。陳家欽近期除了到各地關心基層員警健康狀況，也提供口罩、防護衣等防疫裝備到各縣市政府警察單位，確保物資充沛，使員警執勤安全無虞，希望能做為基層員警堅強後盾，共同戰勝疫情。

警政署長陳家欽今午贈送台北市警局大安分局266份豪華便當，慰勞第一線執勤員警的辛勞付出。記者李隆揆／翻攝
警政署長陳家欽今午贈送台北市警局大安分局266份豪華便當，慰勞第一線執勤員警的辛勞付出。記者李隆揆／翻攝
警政署長陳家欽今午贈送台北市警局大安分局266份豪華便當，慰勞第一線執勤員警的辛勞付出。記者李隆揆／翻攝
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疫情 陳家欽 警察

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