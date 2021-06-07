疫情下堅守崗位 警政署長266份便當慰勞北市大安警

國內疫情嚴峻，警察是防疫前線一員，為肯定員警無畏疫病、堅守崗位的精神，警政署長陳家欽今午贈送台北市警局大安分局266份豪華便當，慰勞第一線執勤員警的辛勞付出。

警方表示，疫情當前，員警也投入抗疫行列，除確保社會秩序穩定，守護人民安全外，也配合衛生、醫療單位加強執行防疫相關工作，包含稽查轄區違規營業場所、宣導落實防疫措施、勸導民眾佩戴口罩、掌握疫調人口蹤跡及查緝失聯確診者等，更肩負維護轄內醫療院所安全的重要工作。