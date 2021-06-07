三星釣魚場違規偷接客 8人皆重罰1萬5千元

全國三級警戒迄今超過半個月，宜蘭縣三星鄉一處釣魚場昨日違法營業，現場更有7名釣客在家閒得發慌，跑來消費，全被警方逮個正著。工旅處長李東儒表示，將依傳染病防治法重罰1萬5千元罰鍰，包含業者在內共8人。

疫情嚴峻之下，夾娃娃機店、釣蝦場等處暫停關閉至6月14日。三星鄉大排二路一段就有釣魚場違反規定，6號早上開門接客，吸引7名在地人上門，分別來自三星、冬山、羅東、員山等地。

警方8點40分接獲檢舉，前往現場蒐證，謝姓負責人辯稱其他家有營業，自己就跟著做生意，但是哪一家也說不清楚，只說昨天是第一天重新開業。至於7名釣客一看到警方出現，全嚇到趕緊收拾釣具，面對盤查都表示，因為在家悶太久。

儘管8人均非居家檢疫或隔離對象，也都有配戴口罩，但是違反停業規定罪證確鑿，警察局長廖材禎強調，全程蒐證並轉報工旅處裁罰，也呼籲業者不要心存僥倖。