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辦喪事違反群聚規定員警蒐證開單 網友支持警依法行政

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

張姓網友今天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖，疑喪家辦喪事違反群聚規定，員警到場蒐證開單，網友指「真的不通人情，人家辦喪事你真的給他開下去，共罰主人家XX萬.......，看來從事禮儀人員要吃土了」；貼文引發數百人回應，多數人支持警察作法，張姓網友事後則說明，「傳這個只是想奉勸做好防疫，政府不是在跟您開玩笑。」

嘉義市警方表示，據了解該處理員警的轄區應是外縣市、非嘉義市個案，現在防疫期間、非常時期，依群聚規定限制室內5人、戶外10人，請大家相互提醒，切勿違規，警方只要接獲民眾檢舉一定到場蒐證，依規定開單移送衛生局處分，要罰多少錢也不是警方權責。

「沒人想去喪家開單！」資深員警直言，這對時間只要知道轄區，有市民家中發生不幸、要辦喪事，他都會私下先去拜訪，說明防疫群聚規定，喪家也都表示願意配合，如果真的接獲檢舉、違反規定，警方一定會到場蒐證，並依規定開單。

張姓網友在嘉義綠豆大小事貼文後，引發網友不斷分享、回應，多數認同警方執法，並認為這段時間只靠人情能防疫？病毒感染絕沒有人情？部分網友更問「人情重要還是人命重要？」支持警察執法。

但也有網友直言「警察應該也有壓力」；台灣是法治國家，法律就是法律，警察只能依法行政，非常時期、請大家遵守規定。

張姓網友今天在嘉義綠豆大小事貼圖，疑喪家辦喪事違反群聚規定，員警到場蒐證開單。記者卜敏正／翻攝
張姓網友今天在嘉義綠豆大小事貼圖，疑喪家辦喪事違反群聚規定，員警到場蒐證開單。記者卜敏正／翻攝

警察 嘉義

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