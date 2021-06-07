實際行動支持警察 高雄三民一警分局獲贈防疫物資

疫情嚴峻，警察單位要持續堅持下去，讓民眾有感紛紛捐贈防疫物資。高雄市警察局三民一分局一周以來，陸續迎來一批防疫物資。分局長古瑞麟說，在抗疫戰爭中眾志成城，民眾看見警察防疫、治安兩頭奔波辛勞，用實際行動支持警察。

這一周以來，三民一警分局陸續收到轄區住戶陳小姐捐贈1800個口罩、手套5500雙，還有高大牧場老闆陳鴻興捐贈酒精霧化器一批、次氯酸水300公升。市議員黃香菽也不落人後，捐贈酒精250公升。

今天上午10點多時，鴻定汽車材料行老闆蕭上承特地到警分局捐贈面罩600個，由副分局長唐吉川代表受贈，讓唐吉川直說「民眾好意，讓站在第一線的警察相當暖心」