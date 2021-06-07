快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

實際行動支持警察 高雄三民一警分局獲贈防疫物資

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

疫情嚴峻，警察單位要持續堅持下去，讓民眾有感紛紛捐贈防疫物資。高雄市警察局三民一分局一周以來，陸續迎來一批防疫物資。分局長古瑞麟說，在抗疫戰爭中眾志成城，民眾看見警察防疫、治安兩頭奔波辛勞，用實際行動支持警察。

這一周以來，三民一警分局陸續收到轄區住戶陳小姐捐贈1800個口罩、手套5500雙，還有高大牧場老闆陳鴻興捐贈酒精霧化器一批、次氯酸水300公升。市議員黃香菽也不落人後，捐贈酒精250公升。

今天上午10點多時，鴻定汽車材料行老闆蕭上承特地到警分局捐贈面罩600個，由副分局長唐吉川代表受贈，讓唐吉川直說「民眾好意，讓站在第一線的警察相當暖心」

古瑞麟也說，分局感謝民眾大力的熱心支持，相信有這批物資同仁執勤會更有安全感，並呼籲民眾防疫期間請大家出外戴好口罩，配合店家實聯制，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，遵循三級警戒管制措施。

有熱心民眾今到高雄三民一警分局捐贈防疫物資。記者邱奕能／翻攝
有熱心民眾今到高雄三民一警分局捐贈防疫物資。記者邱奕能／翻攝
有熱心民眾今到高雄三民一警分局捐贈防疫物資。記者邱奕能／翻攝
有熱心民眾今到高雄三民一警分局捐贈防疫物資。記者邱奕能／翻攝
有熱心民眾今到高雄三民一警分局捐贈防疫物資。記者邱奕能／翻攝
有熱心民眾今到高雄三民一警分局捐贈防疫物資。記者邱奕能／翻攝

警察 口罩 酒精

延伸閱讀

防疫又便民 航港局即日起提供三項便民措施

防疫免接觸 航港局即日起提供三項便民措施

高雄興達漁港外海漁船起火 海巡派雙艇海上打火

懶人包／三級警戒延至6/28 強化12大防疫措施

相關新聞

慰勞宜蘭波麗士辛勞 警政署長送暖250份元氣便當

宜蘭縣內累積確診84人，加上全國三級警戒，防疫措施隨之增多，宜蘭波麗士天天忙不停，不只要協助衛生單位宣導、居家隔離對象疫...

南投喪宅家祭11人遭警蒐證告發 民政局：不會罰

南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾5日因父喪辦理家祭，因現場超過10人，警方接獲檢舉前往瞭解蒐證，並登記告發移請相關單位認定裁罰，但也引發爭議；民政處今表示，疫情期間禁止公祭，家祭仍可辦理，不受戶外10人限制，但要戴口罩、保持安全距離，有落實防疫規定就不會開罰。

三星釣魚場違規偷接客 8人皆重罰1萬5千元

全國三級警戒迄今超過半個月，宜蘭縣三星鄉一處釣魚場昨日違法營業，現場更有7名釣客在家閒得發慌，跑來消費，全被警方逮個正著...

辦喪事違反群聚規定員警蒐證開單 網友支持警依法行政

張姓網友今天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖，疑喪家辦喪事違反群聚規定，員警到場蒐證開單，網友指「真的不通人情，人家辦喪...

高雄興達漁港外海漁船起火 海巡派雙艇海上打火

高雄興達港外3浬處，今天上午有一艘漁船，不明原因起火，漁船向海巡求援；海巡獲報後，立即派出2艘巡防艇前往滅火，火勢於1個...

影／基隆5人聚賭 除涉犯賭博罪 違反防疫規定再開罰

基隆市許姓男子等5人在一處檳榔攤店內房間涉嫌聚賭，警方接獲報案前往取締時，不忘先詢問是否有人去過疫情「熱區」。警方將人帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。