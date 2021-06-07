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高雄興達漁港外海漁船起火 海巡派雙艇海上打火
高雄興達港外3浬處，今天上午有一艘漁船，不明原因起火，漁船向海巡求援；海巡獲報後，立即派出2艘巡防艇前往滅火，火勢於1個小時內撲滅，船上的3船員，也由鄰近漁船救起，所幸，未造成任何傷亡。
艦隊分署第四海巡隊，今天上午8時，接獲第六巡防區指揮部通報，於興達港外3浬處有一艘10噸以上的CT2漁船起火；獲報後，隨即派出2艘巡防艇前往救援。
巡防艇抵達時，漁船仍持續燃燒，船上3名人員由附近的漁船先行救起，巡防艇立即以消防高壓水柱進行滅火，火勢於9時21分獲得控制，為防止該船復燃，也由一艘海巡艦艇在旁戒護。
海巡呼籲，海上航行船舶，航行前應檢查相關設備，平時應注重船隻維保，隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。
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