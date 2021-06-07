高雄興達漁港外海漁船起火 海巡派雙艇海上打火

高雄興達港外3浬處，今天上午有一艘漁船，不明原因起火，漁船向海巡求援；海巡獲報後，立即派出2艘巡防艇前往滅火，火勢於1個小時內撲滅，船上的3船員，也由鄰近漁船救起，所幸，未造成任何傷亡。

艦隊分署第四海巡隊，今天上午8時，接獲第六巡防區指揮部通報，於興達港外3浬處有一艘10噸以上的CT2漁船起火；獲報後，隨即派出2艘巡防艇前往救援。

巡防艇抵達時，漁船仍持續燃燒，船上3名人員由附近的漁船先行救起，巡防艇立即以消防高壓水柱進行滅火，火勢於9時21分獲得控制，為防止該船復燃，也由一艘海巡艦艇在旁戒護。