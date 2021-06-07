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影／基隆5人聚賭 除涉犯賭博罪 違反防疫規定再開罰
基隆市許姓男子等5人在一處檳榔攤店內房間涉嫌聚賭，警方接獲報案前往取締時，不忘先詢問是否有人去過疫情「熱區」。警方將人帶回偵詢後，今依賭博罪嫌送辦，另依違反防疫相關規定，函報市府裁罰。
基隆市警一分局昨晚接獲報案，轄區一處檳榔攤內有人聚賭。南榮路派出所所長傅雄麟率領巡佐廖政彥、警員蔡至翔、林秉毅到場，在檳榔攤的房間內查獲5名男子，以麻將牌為賭具玩「推筒子」。
警方在現場查扣賭具、賭資8900元，調查得知許為負責人，以每局100元方式抽頭，將5人帶回警局調查。許男經偵詢後，被依賭博罪嫌將許移送基隆地檢署偵辦，4名賭徒依社會秩序維護法裁罰。
目前為全國防疫3級警戒期間，基隆市政府也公告禁止室內5人、室外10人以上聚會。許男等人聚賭違反防疫規定，警方另行函報市府裁罰。
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