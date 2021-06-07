玉山林班大火求償 嘉義林管處核算損害金額

玉山事業區第52林班杜鵑營地林火案，林務局將對5名肇事登山客求償。嘉義林管處核算林木等損害金額，今天報給林務局，但不願鬆口求償金額，待由林務局統籌其他單位損害金額，一併求償。

玉山事業區第52林班的八通關杜鵑營地附近5月16日清晨發生森林火災，延燒12天、5月27日撲滅火勢，延燒面積估計71公頃；肇因為當時擔任NCC專委的喬建中等5名登山客用火不慎所導致，保七總隊日前已將案件函送南投地檢署偵辦。

林務局將從救災的人事開銷，以及航空器作業、物資及器材支出；造林木受害成本；森林生態與景觀受損價值等項目進行估算，一併對喬建中等5人進行民事求償。

這場森林火災總計動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人投入現場救災。另外還有內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部、空軍救護隊、南投縣政府消防局及行政院國家搜救指揮中心支援協助載運人力、空中投水及補給作業，總計陸空動員960人次；UH-60、CH-47等直升機83架次。

嘉義林管處副處長李定忠今天表示，林管處針對嘉義參與救災的人事開銷，以及玉山第52林班林木損害、森林生態與景觀價值損失等，求償金額已核算完畢，並於今天呈報給林務局統籌。

李定忠指出，玉山第52林班火場地上物為台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，雖然非屬公告的12種貴重林木，但高山生態價值、國土保安及水土保持功能實為珍貴，且高山天然成林或人工造林皆不易。

李定忠說，林務局收到嘉義林管處核算的求償金額後，有可能會對部分內容有所更改。林管處不願鬆口所求償的金額，後續由林務局統籌其他參與救災單位的求償金額後，再一併對外說明。