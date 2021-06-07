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影／台南漁船大火 整艘燒毀沉入大海

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

屏東籍聖滿興16號漁船，今天上午8點多航行經過高雄興達港外3浬處，疑因主機渦輪增壓器故障導至失火。突然起火燃燒，船上3人由臨近高雄籍永進漁2號漁船接走，台南海巡隊隊接獲通報後，立即派遣線上及待命巡防艇前往救援。

台南海巡隊接獲通報後立即派遣3592艇及10051艇前往救援，今天上午8點22分抵達通報海域發現漁船起火燃燒中，船上3名人員已被附近永進漁2號船平安救起，雙艇立即以消防高壓水柱進行滅火，火勢在海巡人員搶救下於9點21分獲得控制，為避免火勢復燃，現場由3592艇戒護。但因火勢太大，屏東籍聖滿興16號漁船最後沈入海中。

吳姓船長及船上人員對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。吳姓船長說，他不確定是什麽原因，但猜測是主機渦輪增壓器故障導至失火。

台南海巡隊說，海上航行船舶，航行前要檢查相關設備，平時應注重船隻維保，隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

屏東籍聖滿興16號漁船，今天上午航行經過高雄興達港外3浬處突起火燃燒，南海巡隊派遣線上及待命巡防艇前往救援，迅速撲滅火勢。圖／台南海巡隊提供
屏東籍聖滿興16號漁船，今天上午航行經過高雄興達港外3浬處突起火燃燒，南海巡隊派遣線上及待命巡防艇前往救援，迅速撲滅火勢。圖／台南海巡隊提供

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