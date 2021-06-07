影／台南漁船大火 整艘燒毀沉入大海

屏東籍聖滿興16號漁船，今天上午8點多航行經過高雄興達港外3浬處，疑因主機渦輪增壓器故障導至失火。突然起火燃燒，船上3人由臨近高雄籍永進漁2號漁船接走，台南海巡隊隊接獲通報後，立即派遣線上及待命巡防艇前往救援。

台南海巡隊接獲通報後立即派遣3592艇及10051艇前往救援，今天上午8點22分抵達通報海域發現漁船起火燃燒中，船上3名人員已被附近永進漁2號船平安救起，雙艇立即以消防高壓水柱進行滅火，火勢在海巡人員搶救下於9點21分獲得控制，為避免火勢復燃，現場由3592艇戒護。但因火勢太大，屏東籍聖滿興16號漁船最後沈入海中。

吳姓船長及船上人員對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。吳姓船長說，他不確定是什麽原因，但猜測是主機渦輪增壓器故障導至失火。