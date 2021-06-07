高雄中山地下道昨淹水 今16輛機車擦撞 6傷者送醫

高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。

據了解，今天上午7點30分左右，許多趕著上班的民眾騎乘機車行經該路段時，因前方機車突然刹停，導致後方多輛機車閃避不及而追撞，釀成多起事故，造成機車地下道入口處回堵。

轄區警方前鎮分局火速派員到場，總共16台機車、16名駕駛及1名乘客發生事故，6名傷者多為手腳擦挫傷，送醫後無大礙。

初步判斷疑似因地面泥濘濕滑，導致車禍發生，詳細肇因及肇責，需待交通警察大隊進一步分析研判。