快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄中山地下道昨淹水 今16輛機車擦撞 6傷者送醫

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。

據了解，今天上午7點30分左右，許多趕著上班的民眾騎乘機車行經該路段時，因前方機車突然刹停，導致後方多輛機車閃避不及而追撞，釀成多起事故，造成機車地下道入口處回堵。

轄區警方前鎮分局火速派員到場，總共16台機車、16名駕駛及1名乘客發生事故，6名傷者多為手腳擦挫傷，送醫後無大礙。

初步判斷疑似因地面泥濘濕滑，導致車禍發生，詳細肇因及肇責，需待交通警察大隊進一步分析研判。

前鎮分局說，下雨天路面溼滑，雨後也可能因積水退去堆積污泥，駕駛人騎乘機車時應放慢行車速度避免機車打滑，並與前方機車保持安全距離，以避免前方車輛發生狀況時，後方車輛沒有足夠反應時間而發生事故。

高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。記者邱奕能／翻攝
高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。記者邱奕能／翻攝
高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。記者邱奕能／翻攝
高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。記者邱奕能／翻攝
高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。記者邱奕能／翻攝
高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。記者邱奕能／翻攝

車禍

延伸閱讀

吃過香蕉粽嗎？ 高雄旗山獨有創新古早味

豪雨替高雄解渴濁度也跟著飆高 水公司：未影響供水

影／高雄茂林落石、樹枝勾電線 多納里130戶停電

高雄民間防疫聯盟為兒少爭取輝瑞BNT疫苗 獲千人響應

相關新聞

慰勞宜蘭波麗士辛勞 警政署長送暖250份元氣便當

宜蘭縣內累積確診84人，加上全國三級警戒，防疫措施隨之增多，宜蘭波麗士天天忙不停，不只要協助衛生單位宣導、居家隔離對象疫...

南投喪宅家祭11人遭警蒐證告發 民政局：不會罰

南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾5日因父喪辦理家祭，因現場超過10人，警方接獲檢舉前往瞭解蒐證，並登記告發移請相關單位認定裁罰，但也引發爭議；民政處今表示，疫情期間禁止公祭，家祭仍可辦理，不受戶外10人限制，但要戴口罩、保持安全距離，有落實防疫規定就不會開罰。

三星釣魚場違規偷接客 8人皆重罰1萬5千元

全國三級警戒迄今超過半個月，宜蘭縣三星鄉一處釣魚場昨日違法營業，現場更有7名釣客在家閒得發慌，跑來消費，全被警方逮個正著...

辦喪事違反群聚規定員警蒐證開單 網友支持警依法行政

張姓網友今天在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼圖，疑喪家辦喪事違反群聚規定，員警到場蒐證開單，網友指「真的不通人情，人家辦喪...

高雄興達漁港外海漁船起火 海巡派雙艇海上打火

高雄興達港外3浬處，今天上午有一艘漁船，不明原因起火，漁船向海巡求援；海巡獲報後，立即派出2艘巡防艇前往滅火，火勢於1個...

影／基隆5人聚賭 除涉犯賭博罪 違反防疫規定再開罰

基隆市許姓男子等5人在一處檳榔攤店內房間涉嫌聚賭，警方接獲報案前往取締時，不忘先詢問是否有人去過疫情「熱區」。警方將人帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。