聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄中山地下道昨淹水 今16輛機車擦撞 6傷者送醫
高雄前鎮中山地下道北向機車道今上午發生連環車禍，16輛機車經過時，疑因打滑撞在一起，6名傷者送醫，包含一名7歲男童。
據了解，今天上午7點30分左右，許多趕著上班的民眾騎乘機車行經該路段時，因前方機車突然刹停，導致後方多輛機車閃避不及而追撞，釀成多起事故，造成機車地下道入口處回堵。
轄區警方前鎮分局火速派員到場，總共16台機車、16名駕駛及1名乘客發生事故，6名傷者多為手腳擦挫傷，送醫後無大礙。
初步判斷疑似因地面泥濘濕滑，導致車禍發生，詳細肇因及肇責，需待交通警察大隊進一步分析研判。
前鎮分局說，下雨天路面溼滑，雨後也可能因積水退去堆積污泥，駕駛人騎乘機車時應放慢行車速度避免機車打滑，並與前方機車保持安全距離，以避免前方車輛發生狀況時，後方車輛沒有足夠反應時間而發生事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言