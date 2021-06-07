被雷公打到！官田工業區大火確定雷擊引發

台南市官田工業區鴻太國際公司昨凌晨傳出大火，廠區堆積如山的棧板燒成火海，徐姓業者懷疑是遭雷擊釀災，消防局火調科今勘驗現場，鑑定發現確實是遭雷電擊中後從材堆深部燃起， 不少人聞訊忍不住說，「竟然真的是被雷公打到！」實在太巧了。

這起大火發生在昨凌晨3點4分，火舌不斷竄出，業者兩部挖土機搶救不及燒毀台南市消防局前後四梯次共派出34車、78名消防隊員投入灌救，昨清晨6點48分控制火勢，上午10點撲滅，財損約300萬元。不過現場逾300平方公尺棧板悶燒，業者調派大型機具因應，消防局仍持續派員戒護，預估相關作業得延續到明天才會告一段落。