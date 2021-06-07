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被雷公打到！官田工業區大火確定雷擊引發
台南市官田工業區鴻太國際公司昨凌晨傳出大火，廠區堆積如山的棧板燒成火海，徐姓業者懷疑是遭雷擊釀災，消防局火調科今勘驗現場，鑑定發現確實是遭雷電擊中後從材堆深部燃起， 不少人聞訊忍不住說，「竟然真的是被雷公打到！」實在太巧了。
這起大火發生在昨凌晨3點4分，火舌不斷竄出，業者兩部挖土機搶救不及燒毀台南市消防局前後四梯次共派出34車、78名消防隊員投入灌救，昨清晨6點48分控制火勢，上午10點撲滅，財損約300萬元。不過現場逾300平方公尺棧板悶燒，業者調派大型機具因應，消防局仍持續派員戒護，預估相關作業得延續到明天才會告一段落。
「我一開始就懷疑因該是雷擊造成。」徐姓業者說，他是半年前接手，當時棧板已經堆積如山，昨清晨強降雨會造成火警，讓他相當不解，因當時頻頻打雷，懷疑是雷擊引燃，經消防局鑑定勘驗，真的是雷擊造成。不過因沒投保，相關損失只能自己吞下去善後，此次大火，更要感謝消防弟兄們奮力打火。
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