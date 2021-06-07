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一通電話「我罩你」 台中市民捐45個面罩挺警抗疫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局水湳所4日接到一通紀姓市民致電，他不是請求警方協助，而是要捐出一箱45入的防疫面罩。這位民眾住在水湳所轄區，看到部分警員執勤時，只有配戴口罩，因此捐出防疫面罩，希望增加警員的防疫設備，派出所長紀明仁得知後，安排在當天下午舉辦捐贈儀式，由所長代表受贈，感謝市民的熱心協助。

紀姓市民表示，除了捐一箱45入的防疫面罩之外，同時也捐給台中榮總醫護人員，他認為這段期間，第一線的防疫人員非常辛苦，加上他就住在第五警分局水湳所的轄區，看到警員執勤時只有配戴口罩，覺得防護力需要再提升，以保護警員的安全、健康，所以捐出面罩，希望增加警員面對病毒的防護力。

第五警分局水湳所表示，派出所同仁有42位，市民所捐贈的數量，可以讓每一位派出所同仁都拿到外，還有備用，十分感謝市民的熱心，同仁也會站在第一線，為民服務。

第五警分局長林沐弘說，感謝民眾在防疫期間贈送物資，此舉除了讓派出所的同仁感動外，市民所捐贈的防護面罩，更是讓外勤同仁有了最強而有力的實質保護，相信在裝備更加周全下，必然可以更全力以赴的擔負起守護民眾健康的責任。

林沐弘呼籲，時值防疫重要時刻，務必遵守防疫相關規定，切勿心存僥倖，彼此多一分防護就多一份安心，保護自己也是保護他人，讓我們團結一致共同抗疫。

台中市紀姓市民4日下午，捐出一箱45入的防疫面罩給第五警分局水湳所，增加警員的防疫設備。圖／第五警分局提供
台中市紀姓市民4日下午，捐出一箱45入的防疫面罩給第五警分局水湳所，增加警員的防疫設備。圖／第五警分局提供
台中市紀姓市民4日下午，捐出一箱45入的防疫面罩給第五警分局水湳所，增加警員的防疫設備。圖／第五警分局提供
台中市紀姓市民4日下午，捐出一箱45入的防疫面罩給第五警分局水湳所，增加警員的防疫設備。圖／第五警分局提供
台中市紀姓市民（左）4日下午，捐出一箱45入的防疫面罩給第五警分局水湳所，增加警員的防疫設備。圖／第五警分局提供
台中市紀姓市民（左）4日下午，捐出一箱45入的防疫面罩給第五警分局水湳所，增加警員的防疫設備。圖／第五警分局提供
台中市紀姓市民4日下午，捐出一箱45入的防疫面罩給第五警分局水湳所，增加警員的防疫設備。圖／第五警分局提供
台中市紀姓市民4日下午，捐出一箱45入的防疫面罩給第五警分局水湳所，增加警員的防疫設備。圖／第五警分局提供

口罩 台中榮總 醫護人員

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