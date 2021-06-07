台中不老騎士沒導航迷路 一見警就強調：不是失智老人

台中市八旬何姓老翁在前天早上騎機車出門兜風，想當個「不老騎士」，沒想到騎到半路就發現自己沒帶手機，又不熟附近路況，只好向民眾求助，民眾報警到場，何一看到警方上門，還強調「我不是失智老人，只是迷路而已」，也讓警員莞爾，警方最後以前方引路的方式，協助老翁返家。

台中市第三警分局立德所警員羅挺維、李孟昜，前天上午11時許獲報，何姓老翁（82歲）在東區立德街、和平街附近迷路，警方據報前往協助。

何姓老翁表示，平時都在住家附近活動，因一時興起，想到遠一點的地方探險，原以為只要循著原路就能回家，沒想到高估自己，騎了一段路後，分不清東西南北，加上半途就發現自己沒帶手機，擔心越騎越遠，所以趕緊找到民眾問路，但對方卻沒聽過住家的路名，所以才熱心幫他報警，強調「我記憶力還很好，不是失智，只是迷路而已」。

不過經警員告知老翁返家路徑後，老翁仍一臉困惑，因老翁住處僅約10分鐘路程，所以警員乾脆開著巡邏車，以在前方引路的方式，帶老翁返家。

警員離去前也向何姓老翁再三叮嚀，提醒目前是肺炎疫情第三級警戒期間，請阿伯盡量減少外出，若有外出需要時，也一定要戴好口罩。