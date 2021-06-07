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藍寶堅尼自撞台64匝道 女替車主頂罪遭送辦

中央社 / 新北7日電

俗稱小牛的藍寶堅尼千萬超跑今天清晨在台64快速道路自撞匝道分隔島，吳姓車主事後找徐姓女友人幫忙，徐女涉自願頂替被警方送辦外，警方正積極找車主到案說明。

警方今天上午清晨4時許接獲民眾報案，板橋區台64線快速道路板橋路段有車子自撞匝道分隔島，但警消到場救護時，只看到價值逾新台幣千萬元的超跑，車頭嚴重毀損，車內安全氣囊爆開，卻找不到車主身影。

警方到場了解並連繫上32歲的吳姓車主，吳男表示車輛借予徐姓友人使用；約10分鐘後，34歲徐姓女子就來到現場，並自稱是駕駛。

徐女向警方表示，她清晨開車於台64線八里往新店方向行駛，當她到板橋時想下匝道，卻因未注意道路狀況不慎自撞分隔島。警方當場酒測，徐女的酒測值為0。

警方表示，後續調閱路口監視器發現吳姓車主在交通事故發生後，即聯繫徐女到場協助，吳男則駕駛徐女的車輛離開現場。

經偵訊，徐女坦承向警方謊稱為駕駛人，並接受酒精濃度檢測等，並供稱自願冒名頂替，無他人唆使。詢後，警方依頂替罪及偽造文書等罪嫌將徐女移請檢方偵辦；由於吳男涉及毀損公物（高架道路上設施），警方正聯繫吳男到案說明，以釐清案情。

車主 酒測

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