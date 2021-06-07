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「病毒想教會我們的不是對立」 網友贈口罩暖舉遭讚爆
有網友在臉書貼文表示，他在便利商店看到一名工人沒戴口罩遭店員阻攔進入，對方從口袋摸出1個破爛口罩，他看了於心不忍，拿了一個新口罩給工人，對方彷彿像獲得至寶，不斷點頭示意。網友表示，弱勢資源較少，希望民眾看見有人沒戴口罩時，少一分謾罵，多一分幫助，「病毒想教會我們的，不是對立也不是仇恨。」該文章遭大量轉發。
網友在貼文中指出，日前他到便利商店買東西，結完帳時，發現一位男子要進入便利商店，但因為沒戴口罩遭到阻擋，男子全身髒兮兮、衣服充滿水泥污漬、泥土，一看就知道是做工的藍領階級。
他乖乖聽話離開便利商店，神色緊張的翻找他的口袋，終於拿出一個破爛口罩，皺巴巴又沾滿汙漬，看起來應該是「重複使用很多次」。
網友看到這幕，立刻將自己包包的口罩拿去給男子，對方看了一眼，露出驚訝神情，彷彿獲得至寶，他戴上口罩時，還特別致意，看著男子進入便利商店的背影，網友眼眶開始泛紅。
他認為，許多人生活在底層，只求溫飽，有工作就好，在這些人心中，疫情、病毒可能還離很遠。
他希望，民眾若看到有人沒戴口罩，不用拍照上網公審，也沒必要直接去罵對方。對方可能真的跟大家階層不同，可能真的不是故意的，可能只是資源比較少；弱勢的朋友，也需要被大家看見，有能力的人們其實可以多幫助這些人。
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