開車打水漂失控免緊張 中警教「三動作」保平安

上月底迄今，台灣因為梅雨鋒帶來可觀雨勢，不過也發生車輛行經積水路面時，因「打水漂」而發生自撞車禍事故，台中市警局交通大隊表示，用路人開車若遇到「打水漂」導致車輛失控時，建議採取三動作，鬆油門、抓緊方向盤、勿踩 煞車，就能讓車輛緩慢恢復到原本的行駛狀態。

台中市警局交通大隊表示，近來大雨造成路面濕滑、積水，容易產生車輛失控的交通事故，而所謂的「水漂現象」，就是輪胎與積水處的接觸面，因為瞬間排水不及，造成類似在水面漂浮的效果，造成車輛失控，嚴重程度與胎紋、車速、積水深度都有關係。

台中市交大建議，用路人遇到水漂現象時，應立即鬆開油門，抓緊方向盤，保持車輛向正前方行駛，切勿踩煞車減速，應讓車輛自然減速直至恢復控制。

台中市林姓男子（50歲）昨天下午3時許，駕駛向和運租車的賓士G350休旅車，沿台74線快速道路，由北屯往南屯方向行駛，林行經台74快速公路14C14燈桿處時，疑在變換車道時，壓到路面積水，導致產生「水漂現象」，車輛失控打滑，整輛車先撞上中央分隔島，撞斷路燈後，整輛車又旋轉360度，滑行約數十公尺才止住動力，但林的兩後輪除了噴飛外，前輪也爆胎。