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大豪雨夫妻登山警消急救援 夫死、1義消被毒蛇咬傷

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣昨天下起大豪雨，家住在屏東市饒姓夫妻昨天下午3點竟還相約爬瑪家鄉笠頂山，兩人從第三登山口入山後，發現雨勢轉大，55歲饒夫提議要趕緊下山，下山期間，饒妻曾聽聞ㄧ聲呼喊，但四周沒有異狀，下山後，卻發現沒有看到丈夫，趕緊報案，搜救過程中，一名特搜義消還遭青竹絲咬傷，警消搜救發現饒夫，身體無外傷，已無生命跡象。

警消指出，饒姓夫妻兩人昨天下午3點相約爬瑪家鄉笠頂山後，兩人約走1個小時路程到5公里處，發現雨勢轉大，55歲饒夫提議應趕緊下山，並由饒夫走在前頭，兩人相距一段路程。饒妻下山期間，曾聽聞一聲呼喊，但發現四周無異，持續下山至第三登山口。

饒妻到登山口卻未見饒夫在停車場，在昨天傍晚18時半報案，經瑪家消防分隊及佳義派出所出動出動警消救援，晚間22時在4至5公里處尋獲饒夫，饒男雖身無外傷，但已無生命跡象。

饒妻向警方說，夫妻平常有攀爬白賓山及笠頂山習慣，且丈夫平日並無心血管等慢性疾病。警方將報請相驗，釐清死因。

警消搜救過程中，一名特搜義消29歲施姓男子在上山搜尋時，遭青竹絲咬傷，消防人員趕緊將施送往醫院急救，目前仍在醫院觀察中。

屏東縣昨下起大豪雨，家住在屏東市饒姓夫妻昨天下午3點竟還相約爬瑪家鄉笠頂山，兩人從第三登山口入山後，發現雨勢轉大，55歲饒夫提議要趕緊下山，下山期間，饒妻曾聽聞ㄧ聲呼喊，但四周沒有異狀，下山後，卻發現沒有看到丈夫，趕緊報案，搜救過程中，一名特搜義消還遭青竹絲咬傷，警消搜救發現饒夫，身體無外傷，已無生命跡象。記者劉星君／翻攝
屏東縣昨下起大豪雨，家住在屏東市饒姓夫妻昨天下午3點竟還相約爬瑪家鄉笠頂山，兩人從第三登山口入山後，發現雨勢轉大，55歲饒夫提議要趕緊下山，下山期間，饒妻曾聽聞ㄧ聲呼喊，但四周沒有異狀，下山後，卻發現沒有看到丈夫，趕緊報案，搜救過程中，一名特搜義消還遭青竹絲咬傷，警消搜救發現饒夫，身體無外傷，已無生命跡象。記者劉星君／翻攝

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