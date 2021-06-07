7人群聚被盤查 警方發現開山刀、K盤

高雄新興區中山、民生路口附近停車場，今凌晨有7名男女聚集，警方上前盤查時，發現一名楊姓男子未戴口罩，並在另一名潘姓男子背包發現開山刀及毒品K盤。

警方表示，新興分局五福二路派出所今凌晨4點多接獲報案，指中山、民生路口附近的停車場，有多人群聚。

巡邏警網趕赴現場時，發現有7名年輕男女在停車場內聊天，警網隨即呼叫快打部隊到場支援，直到警方以優勢警力控制現場，逐一抄登7人資料。

其中一名楊男（26歲）因未戴口罩，被警方依傳染病防治法舉發。另一名潘男（33歲）因有多次鬥毆紀錄，特別引起警方注意，在經過潘同意時，在他的隨身背包發現一把開山刀。