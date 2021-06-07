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7人群聚被盤查 警方發現開山刀、K盤

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄新興區中山、民生路口附近停車場，今凌晨有7名男女聚集，警方上前盤查時，發現一名楊姓男子未戴口罩，並在另一名潘姓男子背包發現開山刀及毒品K盤。

警方表示，新興分局五福二路派出所今凌晨4點多接獲報案，指中山、民生路口附近的停車場，有多人群聚。

巡邏警網趕赴現場時，發現有7名年輕男女在停車場內聊天，警網隨即呼叫快打部隊到場支援，直到警方以優勢警力控制現場，逐一抄登7人資料。

其中一名楊男（26歲）因未戴口罩，被警方依傳染病防治法舉發。另一名潘男（33歲）因有多次鬥毆紀錄，特別引起警方注意，在經過潘同意時，在他的隨身背包發現一把開山刀。

另外，警方在潘男所搭乘的車輛的副駕駛座置物箱內又發現K盤，潘及與他同車的吳男（26歲）都辯稱並非他們所有。警詢後仍被警方依違反社會秩序維護法、毒品危害防制條例送辦。

警方今盤查潘男、吳男等人發現開山刀、毒品K盤等。記者邱奕能／翻攝
警方今盤查潘男、吳男等人發現開山刀、毒品K盤等。記者邱奕能／翻攝
警方今盤查潘男、吳男等人發現開山刀、毒品K盤等。記者邱奕能／翻攝
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警方今盤查潘男、吳男等人發現開山刀、毒品K盤等。記者邱奕能／翻攝
警方今盤查潘男、吳男等人發現開山刀、毒品K盤等。記者邱奕能／翻攝
警方今盤查潘男、吳男等人發現開山刀、毒品K盤等。記者邱奕能／翻攝

停車場 口罩 毒品

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