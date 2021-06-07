影／賓士越野王者台74打水漂 騎上安全島斷路燈輪飛了

台中市區昨天下午有間歇大雨，林姓男子駕駛租賃的賓士G系列休旅車，行經台74線北屯往西屯方向時，疑因路面積水，加上車速造成「水漂現象」，林車失控打滑，衝上中央分隔島後，撞斷路燈，接著再旋轉360度，滑行數十公尺才停止。據查，該輛賓士新車要價近600萬元，黃姓車商評估，維修費用約在50萬左右，詳細的肇事原因，正由警方調查。

據查，林姓男子（50歲）昨天下午3時許，駕駛向和運租車的賓士G350休旅車，沿台74線快速道路，由北屯往南屯方向行駛，林行經台74快速公路14C14燈桿處時，疑在變換車道時，壓到路面積水，導致產生「水漂現象」，車輛失控打滑，整輛車先撞上中央分隔島，撞斷路燈後，整輛車又旋轉360度，滑行約數十公尺才止住動力，但林的兩後輪除了噴飛外，前輪也爆胎。

警方獲報到場，發現林因車禍，腰部受傷，另外林的車頭、車尾、輪胎都有受損，林無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。

林辯稱是因路面積水，導致車輛打滑才發生車禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析。