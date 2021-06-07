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逃逸移工確診失聯 新北警在桃園找到人
新北市政府衛生局日前通報新北市刑事警察大隊協尋1名逃逸印尼籍移工為失聯確診對象，刑警大隊立即組成專案小組追查行蹤，不到二天就循線掌握該移工位於桃園市龜山區1處社區。經協請桃園市政府衛生局、龜山分局等單位支援協助，尋獲該名移工，並馬上由衛生局人員派遣專車載往檢疫所隔離治療。
警方調查，印尼籍瑪姓女移工（40歲）去年在新北市擔任看護工作，今年1月下旬突然不告而別。三天前她透過仲介介紹，前往新北市某醫院準備從事臨時看護工作，途經醫院體溫檢測站發現她體溫偏高，醫護人員立即做快篩，顯示陽性反應，而禁止入院。二天後確診，新北市衛生局無法聯繫上她，因而將她列入確診失聯者名單。
警方表示，近來屢傳移工群聚感染，為避免發生隱性感染傳播，新北刑警大隊獲報後，全力追查，調閱沿途監錄系統，並運用科技追查，昨（6）日晚間順利在桃園將她尋獲到案。
據了解，瑪姓移工在桃園與一名仲介同住，瑪姓移工被警方尋獲後，立刻送往檢疫所，該社區的其他居民則交由桃園市政府衛生局安排隔離事宜。至於今年初該移工為何逃逸，目前還在調查釐清。
新北警局統計，自5月中旬疫情升溫以來，截至昨日新北共有756名確診者因第一時間無法聯繫而被列為失聯對象。經新北刑警大隊動員外勤警力投入協尋工作，756名失聯個案均已全數尋獲。
警方呼籲，在篩檢時務必提供正確聯絡方式，以利衛生局後續能在最快時間給予協助。警方也會全力協尋失聯個案，保障民眾安全，也提醒有群聚風險的勞工及移工雇主應落實防疫及分流措施，避免確診病患在不知情下擴散傳染。
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